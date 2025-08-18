УНИАН рассказал важнейшие сведения о том, что сегодня за праздник и как счастливо его провести по украинским обычаям. Несколько поводов для празднования есть у верующих, а по народным традициям полагается заботиться о питомцах.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю в эту дату стоит помолиться иконам Богоматери "Прибавление ума" о помощи в учебе и "Всецарица" о сотворении чуда, а также почтить мучеников Лавра и Флора, покровителей животных и особенно лошадей.
В старом стиле 18 августа - праздник Евсигиния Антиохийского, заступника военных. Верующие произносят ему молитвы за воинов.
Какой сегодня праздник в Украине
Если вас интересуют прославленные именинники сегодняшней даты, то из наших соотечественников стоит вспомнить переводчика и писатели Александра Кониского, скульптора Василия Бородая, театрального режиссера Сергея Маслобойщикова, биатлониста Андрея Дериземля, военнослужащего ВСУ и Героя Украины Игоря Момота.
Официально никакого праздника сегодня нет, поэтому для украинцев это будет обычный понедельник.
Какой сегодня праздник в мире
На планете вспоминают рожденных в эту дату талантливых людей, которые прославились в мировой истории - это писатель Джами, композитор Антонио Сальери, кинорежиссер Роман Поланский, актриса Кароль Буке.
О международных инициативах 17 августа ничего не известно. Но некоторые страны празднуют национальные праздники сегодня, например, День вооруженных сил в Македонии, День пограничника в Азербайджане и Казахстане, Конституционный день в Индонезии.
Какой сегодня праздник в народе
Приметы сегодняшнего дня помогали нашим предкам понять, чего ждать от осени:
- какая погода, таким будет декабрь;
- если ударила жара, то бабье лето затянется;
- начавшаяся непогода задержится надолго.
18 августа считается днем защиты фермерской скотины, особенно коней. К ним полагается относиться с уважением. Поэтому в давние времена в праздник сегодня в Украине лошадей берегли от работы и баловали.
Люди верили, что сегодня праздник, удачный для сбора целебных трав. Чтобы в доме никто не болел, нужно сорвать и поставить в спальне пару веток пижмы и полыни, а также развесить луковицы в сетке.
Что нельзя делать сегодня
Поскольку мы уже писали, какой церковный праздник сегодня счастливый для владельцев животных, категорически запрещено обижать домашний скот и диких зверей. Нельзя вредить природе, мусорить, ловить рыбу и охотиться. Несчастливой приметой считается надевать темные вещи.