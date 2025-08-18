18 августа по народным обычаям принято заботиться о животных.

УНИАН рассказал важнейшие сведения о том, что сегодня за праздник и как счастливо его провести по украинским обычаям. Несколько поводов для празднования есть у верующих, а по народным традициям полагается заботиться о питомцах.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю в эту дату стоит помолиться иконам Богоматери "Прибавление ума" о помощи в учебе и "Всецарица" о сотворении чуда, а также почтить мучеников Лавра и Флора, покровителей животных и особенно лошадей.

В старом стиле 18 августа - праздник Евсигиния Антиохийского, заступника военных. Верующие произносят ему молитвы за воинов.

Какой сегодня праздник в Украине

Если вас интересуют прославленные именинники сегодняшней даты, то из наших соотечественников стоит вспомнить переводчика и писатели Александра Кониского, скульптора Василия Бородая, театрального режиссера Сергея Маслобойщикова, биатлониста Андрея Дериземля, военнослужащего ВСУ и Героя Украины Игоря Момота.

Официально никакого праздника сегодня нет, поэтому для украинцев это будет обычный понедельник.

Какой сегодня праздник в мире

На планете вспоминают рожденных в эту дату талантливых людей, которые прославились в мировой истории - это писатель Джами, композитор Антонио Сальери, кинорежиссер Роман Поланский, актриса Кароль Буке.

О международных инициативах 17 августа ничего не известно. Но некоторые страны празднуют национальные праздники сегодня, например, День вооруженных сил в Македонии, День пограничника в Азербайджане и Казахстане, Конституционный день в Индонезии.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы сегодняшнего дня помогали нашим предкам понять, чего ждать от осени:

какая погода, таким будет декабрь;

если ударила жара, то бабье лето затянется;

начавшаяся непогода задержится надолго.

18 августа считается днем защиты фермерской скотины, особенно коней. К ним полагается относиться с уважением. Поэтому в давние времена в праздник сегодня в Украине лошадей берегли от работы и баловали.

Люди верили, что сегодня праздник, удачный для сбора целебных трав. Чтобы в доме никто не болел, нужно сорвать и поставить в спальне пару веток пижмы и полыни, а также развесить луковицы в сетке.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку мы уже писали, какой церковный праздник сегодня счастливый для владельцев животных, категорически запрещено обижать домашний скот и диких зверей. Нельзя вредить природе, мусорить, ловить рыбу и охотиться. Несчастливой приметой считается надевать темные вещи.

