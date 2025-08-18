Эти напитки станут полезным дополнением к вашему здоровью.

Здоровый кишечник - это не только отсутствие проблем с желудком, он также связан с лучшим пищеварением, сильной иммунной системой и даже потенциально улучшает настроение. Однако, как оказалось, дело не только в еде, которую вы потребляете, но и в том, что вы пьете. Поэтому издание health назвало 10 лучших напитков для кишечника, которые помогут вам достичь здорового и счастливого микробиома.

Кефир

"Кефир - это ферментированный молочный продукт, который изготавливается путем двух видов ферментации: ферментации сахара с помощью молочного сахара, известного как лактоза (молочнокислая ферментация), и ферментации дрожжей с помощью кефирных зерен (спиртовой ферментации)", - рассказал зарегистрированный диетолог Тоби Амидор.

Во время ферментации образуются биоактивные соединения, такие как кефиран, биоактивные пептиды и органические кислоты. В частности исследования подтверждают, что эти соединения могут способствовать способности кефира бороться с вредными микробами в кишечнике и других частях организма.

Комбуча

Комбуча является газированным ферментированным чаем, содержащим живые пробиотики, которые могут улучшить микробиом кишечника. Также комбуча богата антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями.

Свекольный сок

Свекольный сок богат пищевыми нитратами, которые улучшают кровообращение, в том числе в пищеварительном тракте.

"Свекольный сок также содержит полифенолы, клетчатку и соединения, такие как бетаин, которые способствуют улучшению пищеварения и здоровья печени - все эти вещества играют важную роль в поддержании здоровья кишечника.Совет от профессионала: если вам не нравится землистый вкус, попробуйте смешать сок свеклы со свежим апельсиновым или яблочным соком, чтобы подсластить напиток", - советуют в health.

Джун

Джун - это ферментированный напиток, который изготовлен из зеленого чая и сырого меда. Он богат живыми пробиотиками, которые помогают поддерживать разнообразный микробиом и здоровье кишечника, заверила диетолог Сэмми Петерсон.

"В отличие от обычной комбучи, джун часто имеет более мягкий вкус и легче переваривается благодаря более низкой кислотности и ферментации на основе меда, что может быть проще для людей с чувствительным пищеварением", - добавляют в материале.

Сливовый сок

100% сливовый сок содержит 4 грамма клетчатки в каждой порции, что является главным для здоровья пищеварительной системы. Также было доказано, что употребление черносливового сока предотвращает и облегчает запоры благодаря содержанию клетчатки и сорбитола.

Имбирный чай

Имбирный чай поддерживает здоровье кишечника, стимулируя пищеварение и способствуя моторике, что помогает регулировать ежедневный стул.

"Его естественные противовоспалительные и ветрогонные свойства также успокаивают пищеварительный тракт и уменьшают вздутие живота, что делает его отличным вариантом для поддержания здоровья кишечника", - говорит специалист Уитни Стюарт.

Напиток из яблочного уксуса

Этот напиток поначалу может показаться не очень привлекательным, однако он содержит уксусную кислоту, которая поддерживает пищеварительные ферменты и способствует расщеплению пищи.

"Смешанный с водой и небольшим количеством меда, он также помогает регулировать кислотность желудка, создавая среду, в которой процветают полезные бактерии", - объясняют в health.

Мятный чай

Мятный чай является классическим успокаивающим напитком, который может стать настоящим чудо-средством для вашего желудка. В частности, он может помочь при синдроме раздраженного кишечника, несварении и вздутии живота.

Также его освежающий вкус делает чай идеальным напитком после еды, чтобы успокоить желудок и сохранить легкость.

Латте с куркумой

Латте с куркумой прекрасно подходит для здоровья кишечника. Куркума имеет мощное соединение под названием куркумин, которое известно своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Также этот напиток легко приготовить дома, используя куркуму в порошке, молоко и специи, такие как корица или имбирь.

