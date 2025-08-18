Трамп предложит Зеленскому только плохие варианты мирного соглашения, - Bloomberg

Зеленский в Вашингтоне ищет поддержку между давлением Трампа и требованиями Путина.

Владимир Зеленский оказался перед дилеммой: либо рискнуть конфликтом с Дональдом Трампом, либо согласиться на сделку с Россией, которая может стоить Украине территориальных уступок и предоставить Москве преимущество в будущем, пишет Bloomberg.

Украинский президент прибывает в Вашингтон после саммита Трампа и Путина на Аляске, где американский лидер фактически снял требование немедленного прекращения огня и призвал Киев быстро двигаться к мирному плану. Это оставило Зеленскому минимум пространства для маневра.

Ситуацию осложняют и прошлые напряженные контакты с Трампом. Во время визита в Белый дом в феврале спор между двумя президентами привел к временной приостановке военной помощи США. На этот раз Зеленского сопровождают европейские лидеры, среди которых генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александер Стубб, однако их возможности влияния ограничены.

Киев стремится выяснить условия Путина, добиться трехсторонней встречи и убедить Вашингтон усилить санкции против России.

"У Путина много требований... Понадобится время, чтобы рассмотреть их все - это невозможно сделать под давлением оружия", - заявил Зеленский в Брюсселе перед визитом в США.

После переговоров с Путиным Трамп дал понять, что США готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины, которые он сравнил с принципом статьи 5 НАТО. В то же время он озвучил требования Кремля об отказе Киева от части восточных территорий.

Зеленский отверг возможность "обмена землей". Президент подчеркнул:

"Поскольку территориальный вопрос настолько важен, его должны обсуждать только лидеры Украины и России на встрече с участием США. Пока Россия не дает никаких признаков того, что трехсторонние переговоры состоятся".

Впрочем, поддержка украинцев остается ключевым фактором. Несмотря на рост потерь и затягивание контрнаступлений, большинство граждан выступают против территориальных уступок. Внутри страны Зеленский также сталкивается с политическим кризисом и протестами из-за действий в отношении антикоррупционных органов.

Европейские союзники опасаются, что уступки Украине могут вдохновить Кремль на новую агрессию. Сам Зеленский признает, что главной задачей в Вашингтоне будет согласование позиций между США и Европой. "Важно, чтобы Америка согласилась сотрудничать с Европой для обеспечения гарантий безопасности для Украины", - сказал он.

Мирное соглашение - что предлагает Трамп

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

На фоне этих новостей Трамп сделал резкое заявление. Он заявил, что Зеленский может прекратить войну с Россией "практически сразу" и назвал условия.

"Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией практически сразу, если захочет, а может продолжать воевать. Вспомните, как все начиналось. Нельзя вернуть Крым, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), в НАТО УКРАИНА НЕ ВСТУПИТ. Некоторые вещи никогда не меняются", - написал он.

Трамп также заявил, что Белый дом ждет "великий день".

