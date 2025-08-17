Сам пилот, который им управлял, уже давно находится в отставке.

В США в ближайшее время выставят в музее истребитель F-15C Eagle, который является рекордсменом в новейшей истории американской армии. Об этом пишет Defense Express.

Сообщается, что 13 августа в Центр Стивена Ф. Удвара-Хейзи Смитсоновского института, который является одним из главных авиамузеев США под открытым небом, доставили истребитель F-15C Eagle с бортовым номером 85-0114. В отличие от большинства своих "братьев", этот F-15 удостоен чести занять место в постоянной экспозиции музея после более 40 лет службы.

Как пишет Defense Express, именно этим самолетом управлял знаменитый в определенных кругах американский пилот Сезар "Рико" Родригес, который с 2006 года находится в отставке. Этот летчик известен тем, что за свою карьеру сбил аж три вражеских самолета в реальном бою - большое достижение для пилота в стране, которая не вела по-настоящему больших войн уже более полувека.

И два из трех самолетов Родригес сбил именно на этом F-15C Eagle. Это произошло во время военной операции "Буря в пустыне" в 1991 году, когда коалиция союзников во главе США выбросила иракские войска из оккупированного ими Кувейта.

В своем первом воздушном бою на третий день операции Родригес сошелся против вражеского МиГ-29. Отмечается, что из-за погодных условий пилот не мог эффективно применить ракету типа "воздух-воздух" и поэтому использовал бортовую пушку. Во время маневров иракский пилот допустил ошибку и на большой скорости врезался в скалу.

Свой второй самолет в этой операции Родригес сбил еще через неделю. На этот раз ему противостоял МиГ-23. Его как раз удалось сбить ракетой AIM-7 Sparrow.

Стоит добавить, что свой третий самолет Родригез сбил уже во время операции НАТО о Сербии в 1999 году. Но сделал это уже на совсем другом самолете.

