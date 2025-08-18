Компания Milanion Group презентовала ракету FP-5 в феврале этого года на выставке в ОАЭ / фото Milanion Group

Украинские ракеты "Фламинго" уже в серийном производстве. Об этом стало известно из сообщения в Фейсбук украинского фотографа Ефрема Лукацкого, который сотрудничает с Аѕѕосіатеԁ Press.

Он показал фото готовых ракет в цехе, которые вероятно уже готовы к отгрузке.

В комментарии под фото указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании "Fire Point". Место расположения мастерской не разглашается.

Видео дня

Журналист также отметил, что ракеты могут лететь на расстояние до 3000 км.

Фотограф показал украинскую ракету "Фламинго" / фото - Фейсбук Ефрема Лукацкого

Портал Defense Express, специализирующийся на оружии, сделал предположение, что "Фламинго" - это ракета FP-5 от Milanion Group со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания поставляет оружие ВСУ и впервые показывала свою разработку в феврале 2025 года на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

"Учитывая объявленные характеристики "Фламинго" и FP-5, а также внешний вид обеих ракет, включая то, что речь идет о большой крылатой ракете с фиксированным прямым крылом и размещение двигателя над фюзеляжем, никаких альтернатив не просматривается", - написал портал.

FP-5 может лететь на 3 тыс км, проводить в воздухе 4 часа, развивает скорость до 950 км в час, имеет размах крыла в 6 м. Ее вес до 6 тонн, при этом 1 тонна - боевая часть.

Defense Express пишет, что таких ракет в мире немного и что они мощнее, чем ракеты Tomahawk, который имеет боевую часть 450 кг. При этом Milanion Group отмечал, что может выпускать 50 ракет FP-5 в месяц. "Также в компании декларировали, что в ракете использована спутниковая навигация, устойчивая к РЭБ, а также инерциальная система", - добавили обозреватели.

Больше о дронах-ракетах украинского производства

Напомним, что в Украине уже изготавливают дроны с частично ракетными характеристиками. Таким, в частности, является дрон-ракета "Паляница". Первое боевое применение "Паляницы" состоялось в августе прошлого года, сообщал президент Владимир Зеленский.

Также известно о производстве дронов-ракет "Пекло", "Трембита", "Рута" и др. Военный эксперт Александр Мусиенко объяснял, что "Паляница" может доставить боевую часть весом 50-70 кг на расстояние до 400 км. Он также говорил, что такое оружие может быть промежуточным на пути разработки украинских баллистических ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: