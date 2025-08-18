Журналист сообщил, что Украина запустила в серию ракету "Фламинго" с дальностью полета 3 тысячи километров.

Украинские ракеты "Фламинго" уже в серийном производстве. Об этом стало известно из сообщения в Фейсбук украинского фотографа Ефрема Лукацкого, который сотрудничает с Аѕѕосіатеԁ Press.

Он показал фото готовых ракет в цехе, которые вероятно уже готовы к отгрузке.

В комментарии под фото указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании "Fire Point". Место расположения мастерской не разглашается.

Журналист также отметил, что ракеты могут лететь на расстояние до 3000 км.

Портал Defense Express, специализирующийся на оружии, сделал предположение, что "Фламинго" - это ракета FP-5 от Milanion Group со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания поставляет оружие ВСУ и впервые показывала свою разработку в феврале 2025 года на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

"Учитывая объявленные характеристики "Фламинго" и FP-5, а также внешний вид обеих ракет, включая то, что речь идет о большой крылатой ракете с фиксированным прямым крылом и размещение двигателя над фюзеляжем, никаких альтернатив не просматривается", - написал портал.

FP-5 может лететь на 3 тыс км, проводить в воздухе 4 часа, развивает скорость до 950 км в час, имеет размах крыла в 6 м. Ее вес до 6 тонн, при этом 1 тонна - боевая часть.

Defense Express пишет, что таких ракет в мире немного и что они мощнее, чем ракеты Tomahawk, который имеет боевую часть 450 кг. При этом Milanion Group отмечал, что может выпускать 50 ракет FP-5 в месяц. "Также в компании декларировали, что в ракете использована спутниковая навигация, устойчивая к РЭБ, а также инерциальная система", - добавили обозреватели.

Напомним, что в Украине уже изготавливают дроны с частично ракетными характеристиками. Таким, в частности, является дрон-ракета "Паляница". Первое боевое применение "Паляницы" состоялось в августе прошлого года, сообщал президент Владимир Зеленский.

Также известно о производстве дронов-ракет "Пекло", "Трембита", "Рута" и др. Военный эксперт Александр Мусиенко объяснял, что "Паляница" может доставить боевую часть весом 50-70 кг на расстояние до 400 км. Он также говорил, что такое оружие может быть промежуточным на пути разработки украинских баллистических ракет.

