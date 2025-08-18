Он подчеркнул, что все желают закончить войну, но "мир должен быть длительным".

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал на официальном тг-канале.

"Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение", - написал президент

Он отметил, что все желают закончить войну, но "мир должен быть длительным".

"Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения", - отметил он.

Зеленский также напомнил о "якобы "гарантиях безопасности" 1994 года, которые не сработали.

"Не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков", - заявил президент.

Он добавил, что украинцы борются за свою землю, за свою независимость, и сейчас у ВСУ есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Президент выразил уверенность, что Украина сможет защитить себя, обеспечить действенную безопасность, а украинцы будут благодарны президенту Трампу и США за поддержку и помощь.

"Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру", - подчеркнул президент.

Встреча в Вашингтоне - что известно

Во время визита Зеленского в Вашингтон прибудут президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В то же время СМИ писали, что на первом этапе встреча будет предусматривать присутствие только президентов Украины и США, а европейские лидеры присоединятся к ней уже потом.

