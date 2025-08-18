Главная цель Зеленского на встрече - - обеспечить процесс мирного урегулирования, не допустив вывода войск из Донецкой и Луганской областей.

Цель украинского президента Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете - наладить процесс мирного урегулирования, избежав требований по выводу войск из Донецка и Луганска. Для этого украинский президент готов пойти на "приемлемые компромиссы" по нынешней линии фронта, пишет Financial Times со ссылкой на заявления украинских чиновников.

Как отмечает издание, в понедельник Зеленскому предстоит одна из самых важных встреч за время президентства: это будет шанс перезагрузить отношения с Дональдом Трампом, добиться справедливого окончания войны, развязанной Россией, и заручиться гарантиями США для будущей безопасности Украины. Зеленскому также следует избежать катастрофы своей последней встречи в Белом доме.

"Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к президенту, сказал, что цель Зеленского на встрече будет заключаться в том, чтобы наладить "продуктивный процесс мирного урегулирования без давления на Украину с целью выполнения невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донецкой и Луганской областей. Для этого украинский президент готов пойти на "приемлемый компромисс" по текущей линии фронта, который украинцы могли бы принять", - пишет FT.

Видео дня

Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, заявил, что Зеленскому было бы полезно "спокойно, но прямо" заявить Трампу, что Украина "продолжит защищать себя от российской агрессии".

"Поблагодарить президента Трампа за поддержку прочных гарантий безопасности для Украины в рамках коалиции желающих", — сказал он. "Выразить надежду на сохранение прочной поддержки со стороны США, но дать ясно понять, что Украина продолжит защищать себя. У нее нет другого выбора", - отметил он.

В то же время другие нынешние и бывшие чиновники США и Украины настроены более пессимистично в отношении предстоящей в понедельник встречи, опасаясь, что Зеленскому будет сложно переломить ситуацию в пользу Киева.

Чиновники считают, что Зеленскому следует апеллировать к миротворческим амбициям Трампа, чтобы не допустить предательства Украины президентом США.

"Он также может утверждать, что без гарантий безопасности США — и без удержания оставшихся украинских укреплённых позиций в Донецке и Луганске — Путин может снова вторгнуться, поставив под угрозу американо-украинское соглашение о поставках полезных ископаемых, подписанное в апреле".

Также ключевым для Украины является противодействие захвату остальной части Донецкой и Луганской областей, который Путин предложил Трампу на Аляске — красной линии Зеленского.

"Что бы ни говорил Путин, украинская армия не отступит без боя ни с одного квадратного километра", — заявил Денис Ярославский, военнослужащий и начальник разведывательного подразделения 57-й бригады.

Украинские чиновники отмечают, что любое вознаграждение России за её агрессию лишь усилит её стремление к новым завоеваниям и создаст условия для нового российского нападения.

Именно поэтому, аявил высокопоставленный сотрудник украинских служб безопасности, "любая сделка должна стоить бумаги, на которой она напечатана".

"Договоры работают только тогда, когда подкреплены реальной силой", — сказал чиновник. — "А отношения с Россией основаны на силе".