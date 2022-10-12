По словам Путина, Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период.

Россия готова отремонтировать поврежденные нити газопровода "Северный поток", но при условии их дальнейшего использования.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 12 октября, пишут росСМИ.

"Отремонтировать взорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршруту - это первостепенное условие", - сказал он.

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По словам политика, Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшим веткам "Северного потока-2".

"Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2 " - а одна ветка, несмотря ни на что, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветки, давление там сохраняется, хотя она может быть повреждена... Ее мощность 27,5 млрд куб. м газа в год, это около 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят - пусть просто кран откроют и все", - добавил Путин.

Взрывы на "Северных потоках"

Как ранее сообщал УНИАН, в конце сентября в обеих нитках российского газопровода резко снизилось давление. Это произошло из-за дыры в трубе.

По словам российского аналитика Дмитрия Донецкого, из труб могло вытечь до 500 миллионов кубометров технического газа.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что российские власти не исключает возможности саботажа.

В ЕС считают, что утечки газа произошли в результате умышленных действий. Лидеры западных стран не исключают, что это был саботаж.

Недавно Служба государственной безопасности Швеции завершила осмотр поврежденных участков газопроводов. Он подтвердил, что утечка произошла в результате взрывов.

Россия хотела присоединиться к расследованию, однако Швеция ей отказала.

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