Отмечается, что любое умышленное повреждение европейской энергетической инфраструктуры является абсолютно неприемлемым и будет иметь решительный и единодушный ответ.

Утечки газа на газопроводе "Северный поток", произошедшие в результате взрыва, являются результатом преднамеренных действий и будут иметь решительный ответ.

Такое заявление сделал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель от имени Европейского Союза.

Отмечается, что ЕС глубоко обеспокоен повреждением трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", что привело к утечкам в международных водах Балтийского моря.

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"Вопросы безопасности и окружающей среды являются первоочередными. Эти инциденты не являются совпадением и касаются всех нас", - говорится в сообщении.

"Вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий. Мы будем поддерживать соответствующее расследование, направленное на установление полной ясности относительно того, что произошло и почему, а также принимать дальнейшие меры для повышения нашей устойчивости в энергетической безопасности", - добавил Боррель.

Также отмечается, что любое умышленное повреждение европейской энергетической инфраструктуры является абсолютно неприемлемым и будет иметь решительный и единодушный ответ.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку".

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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