Сенатор Грэм предлагает Трампу сценарий принуждения России к миру через Китай

Республиканец считает, что нужно давление на Китай, чтобы заставить Путина уступить.

США должны продолжать экономическое давление на Россию, чтобы принудить ее к урегулированию войны в Украине. Как пишет Politico, об этом сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Мой совет президенту Трампу и [госсекретарю Марко Рубио] таков: вы должны убедить Путина, что если эта война не закончится справедливо и с честью, а Украина также пойдет на уступки, мы уничтожим российскую экономику", - сказал Грэм в эфире Fox News.

Он добавил, что у США есть возможности это сделать. По его словам, ключевой частью уравнения являются вторичные экономические санкции на страны, которые покупают российские энергоносители. Грэм поддерживает законопроект Сената, который позволит Трампу наложить 500-процентные сборы на эти страны.

Он напомнил, что в начале августа Трамп повысил тарифы для Индии до 50 процентов из-за того, что эта страна закупает российскую нефть. Грэм утверждает, что именно эти санкции заставили Путина согласиться на визит в Аляску. А давление на Китай - другого крупного потребителя российской нефти - может оказаться еще более решающим, сказал он.

"Если мы скажем Китаю, что он следующий, то сможем положить конец этой войне", - сказал Грэм.

Он назвал лидера Китая Си Цзиньпиня вторым по важности лицом на планете, которое может положить конец этой войне.

"Если он пойдет к Путину и скажет, что пора положить конец этой войне, что он больше не может ему помогать, потому что тот ставит под угрозу его страну, то эта война закончится", - считает сенатор.

Грэм подчеркнул, что Европа также должна быть готова к дальнейшим санкциям против России, чтобы остановить боевые действия. Обращаясь к европейским союзникам он призвал их поднимать планку. В частности, ввести пошлины для всех стран, которые покупают российскую нефть и газ по низким ценам.

Как прошла встреча Путина и Трампа

Издание напомнило, что Трамп был далек от угроз во время своей встречи с Путиным на Аляске. Наоборот, путина встретили красной дорожкой, они, как друзья проехались в президентском лимузине. А встреча закончилась без перемирия и даже без конкретных планов по трехсторонним переговорам с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча Трампа и Зеленского

Добавим, что в понедельник пройдет встреча президентов США и Украины, где также будут присутствовать европейские лидеры. По словам Владимира Зеленского, реальные переговоры могут начинаться с текущей линии фронта. А вопрос территорий можно обсуждать только в присутствии Украины. Он сказал, что если Россия на них не согласится, то нужно усиливать санкции.

