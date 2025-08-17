К сожалению, свою решимость коалиция проявит лишь после того, как активные боевые действия будут прекращены.

После прекращения боевых действий в Украине так называемая "Коалиция желающих" (или "Коалиция решительных") развернет здесь Многонациональные силы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров коалиции, которое публикует пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что сегодня состоялась виртуальная встреча лидеров "коалиции", в которой приняли участие в частности президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер при участии президента Украины Владимира Зеленского.

На этой встрече обсуждали "поддержку Украины и следующие шаги в мирных переговорах" после встречи Трампа и Путина на Аляске. В заявлении сказано, что лидеры коалиции "высоко оценили обязательства президента Трампа предоставить гарантии безопасности Украине", в практической реализации которых и будет задействована "Коалиция желающих".

"Они (участники встречи) вновь подчеркнули готовность развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность неба и моря Украины и восстановить вооруженные силы Украины", - говорится в заявлении.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, завтра в Вашингтоне должны пройти переговоры президентов Украины и США с участием ряда европейских лидеров. Они обсудят предложения, которые Трамп услышал от российского диктатора во время саммита на Аляске.

В чем именно заключаются предложения Путина, официально до сих пор никто не сообщал. Однако многочисленные "сливы" в СМИ свидетельствуют, что Россия готова свернуть свою "трехдневную СВО", если Украина уступит остальной Донбасс, а также откажется от перспективы членства в НАТО, сделает русский язык официальным и так далее.

Президент Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий может обсуждаться исключительно во время его личной встречи с Путиным. По данным СМИ, такая встреча может состояться уже в ближайшую пятницу, хотя официально никто об этом не заявлял.

