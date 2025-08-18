Люди, пережившие это состояние, рассказали, что видит человек, когда он в коме, и какие ощущения остаются после пробуждения.

Сколько может прожить человек в коме, что он чувствует, чего не чувствует - не знает ни один врач. Однако воспоминания тех, кто был однажды "по ту сторону", помогают приоткрыть завесу. Их реальные истории позволяют понять, что происходит с организмом и сознанием в такие моменты.

Что видит человек в коме - свидетельства очевидцев

Многие считают, что кома - это потеря сознания или очень глубокий сон. Но на самом деле, это защитная реакция организма на травму, инфекцию, резкое нарушение обмена веществ, отравление или инсульт и другие подобные вещи. Когда что-то такое происходит с человеком, его мозг получает сильный стресс и "отключает" сознание - чтобы сохранить жизнь. Иногда с этой же целью врачи вводят пациента в состояние искусственной комы.

Принято думать, что в таком "экономном" режиме человек не реагирует на внешние раздражители, так как ему нужно беречь ресурсы. Однако, как выяснилось, это не всегда так.

Обычно первое, что спрашивают у переживших такое состояние, это - слышит ли человек в коме? Сведения некоторых очевидцев говорят, что да. Более того, когда человек в коме, он может открывать глаза - это происходит, если кома неглубокая (поверхностная), или, когда он уже выходит из нее.

Есть и третий вариант: когда пациент долго не выходит из комы, то переходит в вегетативное состояние и попадает в так называемую "серую зону", где может находиться годами. Интересно, но на границе между жизнью и смертью организм начинает работать стабильно: дыхание и пульс восстанавливаются, появляются циклы сна и бодрствования. Пациент тоже может открывать глаза, двигать руками, ногами, и если говорить о том, может ли человек в коме плакать - то это как раз такой случай. Но сознание остается отключенным. Или почти отключенным?.. Судить об этом, даже с использованием новейших методов диагностики, очень сложно.

В социальной сети Reddit люди со всего мира поделились личными воспоминаниями о пережитой коме - и у всех они разные. Кто-то не помнит, как прошло это время, кто-то видел яркие сны и ужасы, а некоторые описывают внетелесный опыт - как будто они наблюдают за всем происходящим со стороны. Вот что они рассказывают:

"Много лет назад я провел несколько дней в искусственной коме после операции на головном мозге. Помню, как несколько раз приходил в сознание примерно на четверть, когда меня толкали или пинали во время осмотров. Я слышал разговоры, но не испытывал никаких реальных ощущений (как будто все мое тело "заснуло"). Я не мог ни пошевелиться, ни говорить".

"Моя мама перенесла кровоизлияние в мозг в 80-х. Она сказала, что, находясь в коме, практически на грани смерти, чувствовала себя так спокойно, словно лежала на траве в прекрасный летний день, ни о чем не беспокоясь".

"Для меня это был глубокий сон без сновидений. Я не осознавал ничего внешнего. Проснулся через неделю и не знал, кто я, и кто моя семья".

"Мой муж был без сознания почти месяц. Он ничего об этом не помнит, все это время ему снились яркие сны о том, как его похищают, и он изо всех сил пытается освободиться".

"Моя покойная жена находилась в состоянии искусственной комы почти 3 недели после автокатастрофы, в которой она получила тяжелые травмы. Когда ее разбудили, было жутко видеть, как она оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, где находится. Первыми словами, вырвавшимися из ее уст, были: "Дай мне сигарету", а затем: "Кто ты?" Ее кратковременная память была временно стерта, но где-то в глубине мозга она все еще помнила, что курит".

"Друг нашей семьи впал в кому после серьезной аварии, а когда проснулся, начал спрашивать своих сестер, которые были рядом, не умерла ли какая-нибудь знаменитость. Его сестры были в шоке, потому что знаменитость умерла примерно на третьей неделе комы этого человека.

"У моей мамы была аневризма головного мозга, она пролежала в коме неделю. Когда очнулась, то подумала, что играла в бильярд в пабе с двумя хорошими друзьями, которые умерли год назад... Мне нравится думать, что они составляли ей компанию и развлекали, пока она была в этом состоянии".

"В феврале 2011 года, после родов через кесарево сечение, у меня случилась тромбоэмболия легочной артерии, и я оказалась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Мне сказали, что я проведу в коме три дня, но я все это время отчетливо помню: я просто стояла у стены. Все, что я видела, было белым, но я просто была там. Через три дня я проснулась и почувствовала удушье с трубкой ЭТТ во рту. Я пыталась снять ее, но мои руки и ноги были связаны. И тут меня осенило, что я все еще жива..."

"Моя мама дважды умирала из-за проблем с сердцем. В первый раз у нее был внетелесный опыт, когда она покинула тело и наблюдала из угла комнаты, как ее оживляли. Она помнит весь процесс в подробностях и была полна решимости вернуться ради нас, детей... Во второй раз она сказала, что помнит только чувство невероятного покоя. Чем дольше это длилось, тем спокойнее она себя чувствовала, но она снова вернулась, полна решимости остаться ради детей, и мы безмерно благодарны за это".

"Мой дедушка впал в кому, и врачи не смогли найти никаких признаков того, что он не овощ. Мы все приготовились попрощаться, я держал его за руку и говорил с ним: я вспомнил, что в коме последнее, что теряется, - это слух. Я просил его вернуться ко мне, умолял вернуться. Через 30 минут он вышел из комы. Пару месяцев спустя я спросил его, как прошла кома. Дедушка сказал, что его тянуло к какому-то свету, но он услышал, как я говорю: "Вернись ко мне, пожалуйста" и решил последовать моему голосу..."

"Я не знала, что нахожусь в коме, пока не проснулась. Я слышала все, что происходило вокруг. Я просто не могла говорить. Это как кошмарный сон, от которого пытаешься проснуться. Поэтому я говорю всем: разговаривайте с близкими, но не обсуждайте серьезные медицинские проблемы или какие-либо решения, которые вы планируете, потому что мы вас слышим!"

Подобных свидетельств очень много, но даже те, кто не помнит, что происходило "по ту сторону" или же те, кому посчастливилось провести "там" время хорошо, сходятся в одном: вернуться туда они бы не хотели.

