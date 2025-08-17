Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города.

Российская армия в воскресенье, 17 августа, запустила по территории Украины беспилотники и ракеты, сообщают Воздушные силы Украины в Telegram-канале.

Новость обновляется

Обновлено 23:49: в Воздушных силах Украины сообщили, что большое количество "Шахедов" с востока и запада на Одессу. Также БпЛА на Чернигов, БпЛА на Харьковщине и Сумщине курсом на юго-западное направление.

Обновлено 23:46: Повреждены по меньшей мере семь многоэтажек: выбиты более тысячи окон. Также повреждены пять авто, сообщил Общественному руководитель городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram, что россияне бьют баллистикой по нашим регионам и городам. В частности, он отметил, что Сумы и Харьков враг обстреливает баллистическими ракетами.

"Необходимо прекращение огня, потому что россия и дальше будет делать все, чтобы терроризировать наших людей", - отметил Ермак.

Мэр города Харьков Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района.

"Предварительно - есть пострадавшие. Детали уточняем", - указал Терехов.

Впоследствии он добавил, что "прилет" в Индустриальном районе произошел между многоэтажек - по меньшей мере в шести из них выбиты окна.

"Пострадавших пока двое, одна из них девочка 13 лет", - проинформировал Терехов.

Атаки России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что в результате российской атаки по селу Новояковлевка, Запорожской области погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний папа и 36-летняя мать получили ранения. Кроме этой семьи, еще пострадали двое мужчин. Федоров добавил, что дом семьи разрушен, а соседние - получили повреждения.

Также мы писали, что в пятницу, 15 августа, российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в центре Сум. В этот же день враг двумя беспилотниками атаковал два автомобиля в селе Великописаревской общины на Сумщине. Сообщалось, что погиб 73-летний водитель гражданского авто. Также повреждения получил медицинский автомобиль.

