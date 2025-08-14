Уровень воды в водохранилищах находятся на отметках значительно ниже, чем в прошлом году.

В этом году в Украине зафиксированы наименьшие за десятилетие запасы воды из-за слабого половодья. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

"Гидроэнергетикам нужно постоянно держать определенный запас и придерживаться уровней воды в водохранилищах. К сожалению, они находятся на отметках значительно ниже, чем были в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укргидроэнерго" не только производит электроэнергию, но и имеет задачи по водообеспечению потребителей. Поэтому, чтобы подготовить гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) к зиме, необходимо рационально использовать воду для накопления достаточных запасов в водохранилищах.

Кроме поддержки бесперебойной работы станций и балансировки энергосистемы, компания осуществляет мероприятия по восстановлению и защите своих объектов. В рамках подготовки ГЭС и ГАЭС к работе в осенне-зимний период на станциях ведется реконструкция и проводятся плановые ремонтные работы.

30 июля стало известно, что в бассейне Днестра наблюдается снижение уровней воды. Впрочем пока речь идет о сезонном явлении. Причиной является жара и отсутствие дождей, характерная для меженного периода (июль-сентябрь).

Руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин считает, что Украина может столкнуться с масштабным водным кризисом уже в ближайшее десятилетие.

