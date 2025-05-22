По словам специалиста, Одессу надо соединить с дунайскими портами прямой трассой.

Украина может столкнуться с масштабным водным кризисом уже в ближайшее десятилетие, тогда ряд городов перейдет на почасовое снабжение, а худшая ситуация - на юге. Об этом в интервью "Телеграфу" предупредил руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

По его словам, на ситуацию влияют сразу несколько факторов - изменение климата, технические потери в водоканалах, низкий уровень очистки сточных вод, а также действия РФ, которые уже сейчас уменьшают доступные для Украины объемы воды, в частности на юге страны.

"Мы видим изменение климата, видим определенное поведение наших соседей, которое приведет к уменьшению доступных объемов воды. В частности, на юге. Соответственно, для нас важно уже сейчас подумать об обеспечении потребностей Одессы, Херсона. Если ничего не делать, лет через 15 будем иметь серьезные проблемы с водой в Херсоне, поэтому включаться надо уже сейчас", - отмечает специалист.

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Он отметил, что сейчас в Украине очищается лишь 32% сточных вод, тогда как в странах ЕС этот показатель превышает 80%. По его словам, по худшему сценарию, страна перейдет на почасовое водоснабжение.

"Если будем продолжать ту же политику в этом секторе, с такими же потерями воды на предприятиях водоканалов, если мы будем сбрасывать в реки неочищенные канализационные стоки, то через 10 лет часть крупных городов Украины будут получать воду почасово. А некоторые крупные города, например Одесса, могут и вообще стать ограниченными в водоснабжении", - подчеркнул Сухомлин.

Как один из стратегических шагов, он предлагает включить строительство нового водопровода в Одессу в инфраструктурный проект по возведению прямой трассы к дунайским портам - в обход территории Молдовы. По его словам, Всемирный банк уже проводит технико-экономические расчеты, и после получения результатов Украина перейдет к поиску финансирования.

"Одессу надо соединить с дунайскими портами прямой трассой, без фактического заезда в Молдову. Соответственно, мы понимаем, что водопровод для Одессы надо закладывать в этот же проект, то есть объединять со строительством трассы. Это уже не о восстановлении, а о построении еще лучшего, чем было раньше... Но эту проблему уже надо решать", - подчеркнул Сухомлин.

Где в Украине наиболее загрязненная вода

Как писал УНИАН, член Совета Украинской водной ассоциации, заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета Леонид Бицюра ранее рассказал, что наиболее загрязненная вода в Украине находится возле центров промышленности вдоль Днепра и на Приазовье.

Грязь попадает в воду от любой деятельности человека. Например, на поверхности земли может быть строительный и бытовой мусор, на полях - удобрения. И все это попадает в землю, после чего - в поверхностные и грунтовые воды.

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