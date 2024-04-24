Однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет, промышленные объекты и жилые массиве города вне опасности, уверяют городские власти.

В Киеве нынешнее половодье обновило свой рекордный уровень, информируют в Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что за последние сутки вода в Днепре в пределах Киева поднялась еще на 8 см и таким образом уровень воды составляет 644 см над "0" уровнем поста. Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый).

КГВА обнародовала фото с подтопленных территории столицы, в частности, парка Муромец и Гидропарка.

"Однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массиве города вне опасности", - заявляют в военной администрации.

Мониторинг половодья продолжается. Сегодня температура воды в реке Днепр - 12 градусов.

Водополье в Киеве - подробности

Как сообщал УНИАН, на Киевщине в результате половодья по состоянию на вчера в частном секторе Новых Петровцев грунтовые воды поднялись на 70 см и затопили дома местных, а еще - приусадебные участки и огороды. Из-за дождливой погоды ожидается дальнейшее поднятие уровня воды в области.

В марте этого года также фиксировалось поднятие уровня Днепра в пределах столицы. 16 марта в КГВА информировали, что уровень воды в Днепре поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года, однако аварийные подтопления не были зафиксированы.

Тогда отметка сместилась более чем на 60 см и остановилась на отметке 601 см над "0" поста.

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