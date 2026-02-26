Орбан и Фицо сели в лужу: Украина продолжает получать электричество от 'друзей' Путина

Аналитики отметили, что в феврале Украина получила почти половину импортируемой электроэнергии из Венгрии.

Коммерческий импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии продолжается, несмотря на угрозы премьер-министров Виктора Орбана и Роберта Фицо прекратить поставки киловатт в Украину. Об этом свидетельствуют данные сайта европейской сети операторов системы передачи ENTSO-E.

Согласно данным ENTSO-E, Украина 26 февраля импортировала электроэнергию из Словакии, начиная с 00:00 по среднеевропейскому времени, то есть с 01:00 по киевскому времени, объемом до 516 МВТ в час.

Объем импорта из Венгрии 26 февраля был, на данный момент, несколько меньше словацкого – до 227 МВт.

Видео дня

Аналитики Expro подсчитали, что в целом с начала февраля 2026 года Украина уже импортировала 1,1 млн МВт-ч электроэнергии, из которых 49% – из Венгрии, а 18% – из Словакии.

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" и угрозы Украине

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате атаки РФ по нефтепроводу "Дружба" 27 января транзит нефти в Венгрию и Словакию был прекращен.

Впрочем, Венгрия и Словакия обвиняют в прекращении поставок нефти именно Украину, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину и пригрозил прекратить коммерческий экспорт электричества.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить экспорт электроэнергии в Украину в случае невозобновления транзита нефти. Впрочем, энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что правительства Венгрии и Словакии могут потенциально запретить экспорт электроэнергии в Украину, что будет означать увеличение продолжительности отключений света на территории нашего государства, но этим они сделают выстрел себе в ногу.

Вас также могут заинтересовать новости: