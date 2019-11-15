Польша угрожает Германии судом из-за «Северного потока-2»

Нефтегазовая компания Польши пока не видит угроз в имплементированной Бундестагом газовой директиве.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG намерена обратиться в суд, если Германия не учтет интересов Польши при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».

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Об этом пишет польское издание BiznesAlert, переадет liga.net.

По словам президента PGNiG Петра Возняка, в одобренной Бундестагом газовой директиве пока что учтены интересы Польши.

"Похоже, благодаря содержанию третьего абзаца седьмого статьи, мы в безопасности. Был пункт, что перед тем, как предоставить какое-либо послабление «Северному потоку-2», регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран", - приводятся его слова.

Если Германия будет придерживаться этого положения, то Польша будет чувствовать себя в безопасности, отметил он.

"В случае с OPAL отсутствие такого анализа вызвало четкий ответ с нашей стороны", - напомнил Возняк.

"Если, по нашему мнению, будет пропущен глубокий анализ влияния на рынок и безопасность соседних стран, мы оставляем за собой право принять соответствующие правовые меры", - подытожил глава PGNiG.

Напомним, газовая директива ЕС вступила в силу 23 мая, а страны-члены содружества должны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Директива направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории ЕС.

Среди основных положений директивы: компании, поставляющие и транспортирующие газ, должны быть разделены. Таким образом, компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома" (MOEX: GAZP), а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

«Северный поток-2» хотят запустить до конца 2019 года из России в Германию в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши. Строительство затягивалось из-за позиции Дании, которая 30 октября все-таки разрешила его. В «Нафтогазе» это решение назвали "ожидаемым" и отметили, что "остается действенный инструмент - западные санкции".

Единственным акционером Nord Stream 2 является российский «Газпро». Партнеры монополиста по проекту - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - обещали профинансировать 50% проекта.