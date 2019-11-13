Бундестаг убрал препятствия для завершения строительства "Северного потока-2"

"Партия "Альтернатива для Германии" проголосовала против закона, поскольку опасается, что он может остановить "Северный поток-2".

Немецкий Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2", убрав таким образом препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовав блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.

"Зеленые" и ультраправые из "Альтернативы для Германии" голосовали против. "Левые" воздержались. Немецкий журналист Юлиан Репке заметил, что "АдГ" голосовала против, потому что убеждена, что закон остановит "Северный поток-2".

"Партия "Альтернатива для Германии" проголосовала против закона, поскольку опасается, что он может остановить "Северный поток-2". Не потому, что она опасается, что он будет способствовать его строительству. Понятия не имею, как они дошли до такой интерпретации", - удивляется журналист.

Предложенные федеральным правительством изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.

#BREAKING

The German parliament passed the amended energy law on the German implementation of the EU gas directive and especially on #NordStream2.

CDU/CSU & SPD voted in favor.

Grüne & AfD against.

Linke abstained. pic.twitter.com/CsmGlYPeY6 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 13, 2019

Напомним, правые популисты из партии «Альтернатива для Германии» в ночь на пятницу, 8 ноября, инициировали перенос заседания Бундестага. На заседании должно было быть принято решение относительно законопроекта об имплементации поправок к Газовой директиве ЕС, касающихся газопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в частности, «Северного потока-2».