Сдалась последней: Дания разрешила строительство "Северного потока-2"

Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут "Северного потока-2".

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании - УНИАН) протяженностью 147 км, говорится в сообщении ведомства.

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«Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток 2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 апреля 2019 года компания Nord Stream 2 AG подала заявку на два варианта маршрута на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма протяженностью соответственно 147 км и 164 км.

«Из двух альтернатив юго-восточного маршрута, предложенных компанией, Датское энергетическое агентство одобрило самый короткий маршрут, поскольку этот маршрут обеспечивает наименьший риск и воздействие с точки зрения экологии и безопасности и, следовательно, является предпочтительным выбором», - сказано в сообщении.

По информации агентства, проект трубопровода на континентальном шельфе Дании является частью более крупного проекта трубопровода, состоящего из двух параллельных трубопроводов протяженностью 1230 км для транспортировки газа из России в Германию. Трубопроводы могут транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа в год. Власти России, Финляндии, Швеции и Германии выдали разрешения на реализацию проекта.

Как сообщал УНИАН, строительство "Северного потока-2" через акватории Германии и Финляндии уже полностью завершено, Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут "Северного потока-2".