Что киевлянам ждать от запоздалого отопительного сезона

Киевские власти 25 октября объявили о начале отопительного сезона в столице. Это самый поздний пуск тепла в Киеве за последнее десятилетие. В прошлом году отопление начали запускать 19 октября. А годом ранее - 16 октября.

Аномально теплый октябрь расслабил киевлян. Беспокойные мысли о приближающихся холодах, слякоти под ногами и неизбежных «космических» платежках за тепло на время покинули нас. Из года в год практика показывает, что каждый отопительный сезон в силу различных факторов обходится горожанам дороже, чем предыдущий. Не станет исключением и приближающаяся зима.

Двухнедельное бабье лето в столице побило температурный рекорд за последние 134 года. Самые теплые деньки превысили отметку 24 градуса, что больше свойственно завершению августа.

Это дало возможность горожанам отсрочить облачение в пуховики, а коммунальные службы получили дополнительное время на латание хронически уставшей инфраструктуры. Теперь в случае аварии у них будет меньше оправданий в духе: «зима наступила вовремя, но как всегда неожиданно».

Отопительный сезон граждане воспринимают по-разному. Некоторые мерзляки считают дни до его начала. Но большинство понимает, что теплые батареи - знак скорого прихода «писем счастья» от коммунальщиков.

Уже в декабре киевляне получат первые платежки за тепло. И есть опасения, что пару дней еле теплых батарей в конце октября будут посчитаны, как неделя работы мартеновской печи. Да и вообще, основные страхи горожан в отопительном сезоне связаны с сюрпризами от тепловиков. То в виде начисления несуществующей задолженности, то в виде бесконечного латания порванных старых труб на разрытых улицах и в проходах между домами.

Отопительный сезон граждане воспринимают по-разному. Некоторые мерзляки считают дни до его начала. Но большинство понимает, что теплые батареи - знак скорого прихода «писем счастья» от коммунальщиков

Все боятся повышения цен на тепло и хотели бы платить меньше. Хотя солнечные октябрьские деньки и сэкономили киевлянам 130 миллионов гривен, проблема не решится отсрочкой запуска тепла по трубам. Дело, скорее, в невозможности большинства жителей столицы контролировать собственное потребление энергоресурсов. Поэтому и платим за тепло, уходящее в открытую форточку.

Те, у кого централизованное отопление, платят за подачу тепла по графику, который устанавливают власти. И неважно, какая погода за окном, уехал ли жилец в отпуск. И тем более, какую температуру он сам считает комфортной для жизни. Если уже включили - то до апреля. И это неправильно, и никак не способствует экономии.

Например, в богатых Германии и Великобритании из-за высоких цен на энергоресурсы граждане давно привыкли к бодрящим 15-17 градусам в своих домах и квартирах. Уходя на работу, они прикручивают батареи до минимума, а приходя – повышают градус.

В Украине датчики на батареях можно увидеть только в некоторых технически продвинутых новостройках. А те, кто хочет перейти на индивидуальное отопление, сталкивается с серьезными преградами. Ведь нужно, чтобы больше половины жильцов дома были на это согласны. Вот здесь и вылезают наружу следы советской ментальности со страхом перемен и пассивностью.

Не все понимают, что вместо того, чтобы надеяться на снижение тарифов под выборы или субсидию, надо самим заботится об экономии на коммунальных счетах.

К слову, о тарифах. В Киевской мэрии похвастались, что в отличие от прошлого года столица входит в новый отопительный сезон со старыми тарифами.

Природу относительной стабильности цен на централизованное отопление и горячую воду понять не трудно. Начиная с апреля этого года, цена газа в Украине снизилась на треть. И на момент старта отопительного сезона стоимость голубого топлива значительно ниже, чем в это же время годом ранее. Но киевлянам не стоит думать, что временная позитивная ситуация на рынке убережет от роста расходов по этой статье. Поводы для повышения тарифов абсолютно объективны.

Начинающийся отопительный сезон в Украине станет самым сложным за последнее десятилетие, что связано с высоким риском прекращения путинской Россией транзита газа через территорию нашей страны на рынок Евросоюза.

По оценкам экспертов, неясность с газовым контрактом Украины и России может повлечь тридцатипроцентный рост стоимости газа на европейских рынках, где наша страна его закупает. Если вырастет цена на газ, то, соответственно, и на отопление.

Так, может, установленный в июне предельный тариф на тепло в размере 1400 гривен за гигакалорию является прививкой против тарифных скачков?

Начинающийся отопительный сезон в Украине станет самым сложным за последнее десятилетие, что связано с высоким риском прекращения путинской Россией транзита газа через территорию нашей страны на рынок Евросоюза

И здесь сразу вспоминается, что решение принималось правительством Владимира Гройсмана накануне досрочных выборов в Верховную Раду. Эксперты сразу углядели неприкрытое желание нравиться электорату, поскольку Кабмин так и не объяснил, как был посчитан тарифный потолок.

Конечно, летом обещать низкие тарифы на отопление несложно. Но не эффективно. В Киевской горадминистрации заявили, что некоторые коммунальные предприятия уже оспаривают в суде это правительственное решение. Поскольку установленный ценовой минимум не совпадает с реально действующим тарифом, который, по мнению тепловиков, посчитан правильно. С большой вероятностью можно ожидать, что в суд обратится и столичное «Киевтеплоэнерго».

Потребитель не может повлиять на цену газа и другие тарифы. Но каждому украинцу под силу начать уменьшать свое потребление. Не зря энергоэффективность стала ключевым направлением пятилетней программы нового правительства.

Мечтающие жить по-европейски украинцы в скором времени вынуждены будут пересмотреть свои привычки и перестать думать, что энергоресурсы безграничны и стоят копейки. Цена беспечности будет крайне высокой.

Анна Бредихина