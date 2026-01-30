Впервые за 25 лет в России сократилось количество легковых автомобилей

Одна из причин этого – сокращение продаж новых машин по итогам 2025 года.

Общее количество легковых автомобилей в России сократилось в 2025 году на 0,18% – до 52,8 миллиона единиц. Таким образом, объем легкового автопарка уменьшился впервые за 25 лет, сообщает "Коммерсант".

Эксперты подсчитали, что за год с учета сняли почти 100 тысяч машин. Одна из причин уменьшения общего количества легковых автомобилей – сокращение продаж. По итогам 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 15,6%, до 1,32 млн единиц.

Специалисты называют и другие причины снижения количества легковых автомобилей. Они отмечают, что значительный рост продаж на российском рынке начался примерно 20 лет назад. На сегодняшний день в России огромное количество машин, купленных 15–20 лет назад, дошли до такого состояния, когда эксплуатировать их уже нельзя.

Раньше старое авто долгое время оставалось на учете, однако теперь, когда транспортный налог в российских регионах повышается, люди активно занялись списанием транспорта.

Наконец, специалисты обращают внимание на то, что часть российских водителей прекратила регистрацию своих автомобилей, чтобы не получать штрафы с камер, хотя это является нарушением законодательства.

Отметим, что старение российского автопарка считается в РФ одной из "самых острых проблем". По состоянию на 2024 год (за 2025 год сведений еще не публиковалось) 23% легковых автомобилей, 38% грузовиков, 20% автобусов и 80% мотоциклов в России имели срок эксплуатации более 15 лет.

Кризис на российском авторынке – последние новости

В прошлом году в России закрыли 643 шоурума китайских автобрендов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Таким образом, в прошлом году примерно каждый четвертый салон китайских авто прекратил работу или перешел на другие бренды.

Также сообщалось, что работники крупнейшего российского автозавода – "АвтоВАЗа" – начали увольняться из-за снижения зарплат. Трудности производителя связывают со слабыми продажами. Ранее стало известно, что за январь-август 2025 года реализация автомобилей марки Lada сократилась почти на 25%.

