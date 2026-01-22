Чрезмерная активность китайских автомобильных брендов в РФ в прошлые годы привела к "резкой коррекции рынка".

В 2025 году в России закрыли 643 шоурума китайских автобрендов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводит "Коммерсант".

Таким образом, примерно каждый четвертый салон китайских авто в прошлом году закрыли или переформатировали под другие бренды.

В то же время было открыто 459 салонов, что в три раза меньше, чем в 2024 году. В результате общее количество точек продаж китайских автобрендов в прошлом году сократилось на 7% – до 2,6 тысяч единиц, а их доля упала с 67% до 64%.

Более 100 автомобильных дилера решили больше не инвестировать в "китайцев", а работать с новыми российскими марками (речь идет о китайских автомобилях российской сборки).

По словам российских специалистов, закрытие китайских шоурумов - результат слишком быстрого роста в прошлые годы. Они считают, что некоторые бренды открывали слишком большое количество шоурумов без понимания реального спроса.

За последние годы китайские автомобильные бренды буквально заполонили российский рынок, из-за чего страдают российские производители. Как стало известно летом 2025 года, крупнейший автопроизводитель России "АвтоВАЗ" решил сократить рабочую неделю с пяти дней до четырех. Решение было обусловлено, в частности, конкуренцией со стороны Китая.

Китайские бренды угрожают не только российским производителям легковых машин, но и компаниям, производящим грузовые автомобили. Как сообщили в Службе внешней разведки Украины, российские производители грузовиков потерпели сокрушительное поражение на внутреннем рынке, тогда как на китайские пришлось более половины продаж в РФ.

Кроме того, в октябре 2025 года в России продали более 165 тысяч новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за много месяцев. Причиной такой динамики стало то, что россияне спешили приобрести авто до вступления в силу новых правил утилизационного сбора.

В целом продажи новых машин в России в прошлом году обвалились более чем на 15%. Одна из причин – высокая ставка Центробанка РФ и, как следствие, резкое падение автокредитования.

