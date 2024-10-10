Отмечается, что китайские автопроизводители скрывают свою работу на российских заводах.

Китайский автопроизводитель Chery начал сборку автомобилей в России на трех заводах, которые остались от западных конкурентов, включая Volkswagen и Mercedes.

Издание Reuters пишет, что китайские автопроизводители захватили более половины авторынка РФ по объему продаж с тех пор, как большинство западных конкурентов покинули страну из-за полномасштабного вторжения в Украину. Теперь они расширяют сферу своего влияния, чтобы охватить и большую часть российского производства.

В дополнение к импорту готовых авто в Россию, Chery, на долю которой приходится почти пятая часть продаж легковушек в РФ, импортирует почти готовые машины и завершает сборку на трех российских заводах. Компания, вероятно, делает ставку на высокий спрос в стране, поскольку внутренний рынок России борется с ограниченным объемом производства и неиспользуемыми производственными мощностями.

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На заводах, принадлежавших Volkswagen, Mercedes-Benz и Nissan, выпускают внедорожник Tiggo и модель Exeed от Chery. На Санкт-Петербургском автомобильном заводе, принадлежавшему Nissan, Tiggo 7 ребрендируется в Xcite X-Cross 7.

Xcite стал лучшим новым брендом России. Завод, запуская производство в январе, заявил, что работает с неназванным "международным партнером". С мая по сентябрь продано 3 447 авто.

Компания Chery и Россия стремятся свести к минимуму огласку производства на российских заводах. Сотрудничество Китая с РФ уже стало предметом пристального внимания со стороны Запада, который пытается пресечь обход санкций Москвой.

По данным российского аналитического агентства "Автостат", в 2023 году компания Chery вместе с принадлежащими ей брендами Exeed и Omoda почти в четыре раза увеличила продажи новых авто в России по сравнению с 2022 годом - до чуть более 200 000 машин. В 2024 году, по данным "Автостата", этот показатель уже превышен.

В то же время в компании Chery сообщили, что авто поставляются на российский рынок, но нет планов строить или покупать там заводы.

После решения ЕС о введении тарифов на импорт электромобилей, произведенных в Китае, китайские Chery будут облагаться дополнительной пошлиной.

Пошлины ЕС на китайские авто - главные новости

4 октября Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая. Введение таких пошлин усилит напряженность в торговых отношениях ЕС с Китаем. Решение было принято после того, как расследование выявило, что Китай несправедливо субсидировал свою промышленность.

В свою очередь производители электромобилей из Китая нашли хитрый способ, как обойти пошлины ЕС. При этом Пекин ополчился против европейских товаров, в том числе и против бренди.

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