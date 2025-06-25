Недавно пассажирам службы роботакси Tesla предложили оставить чаевые за поездку без водителя, что их очень удивило. Однако позже оказалось, что это просто шутка. Об этом пишет Business Insider.
В частности, в видео, которое опубликовано в соцсети X, показано видео с экрана смартфона пользователя после поездки на роботакси Tesla. Кроме возможности оценить поездку и оставить отзыв, появилась также опция чаевых, где уже заранее установлены суммы.
Однако когда пассажир пытается оставить чаевые, появляется текст "Just Kidding" (Просто шучу) и изображение киберпанк-ежа, как показано на видео.
Такую шутку прокомментировал генеральный директор Tesla Илон Маск, он написал:
"Надо было это сделать, lol".
В Business Insider добавляют, что беспилотные такси могут изменить бизнес для миллионов водителей и служб вызова автомобилей. Если говорить о чаевых, то это является одним из самых противоречивых вопросов между водителями и пассажирами.
"Хотя большинство американцев считают чаевые ожидаемым поведением в некоторых ситуациях, например, в ресторанах, меньше людей дают чаевые водителям после поездки через такие службы, как Uber или Lyft. Одно исследование компании по анализу данных Gridwise показало, что только 28% поездок на таких сервисах, как Uber и Lyft, в течение первых пяти месяцев 2024 года включали чаевые", - подчеркивают в материале.
В то же время независимые подрядчики, работающие на Uber и Lyft, утверждают, что чаевые являются важной частью их заработка.
Запуск беспилотного такси Tesla - что известно
Напомним, американский миллиардер Илон Маск запустил беспилотное такси Tesla Robotaxi. Такие услуги начали действовать в американском Остине, штат Техас. Разработчик пообещал расширить этот сервис, если демонстрация в городе пройдет успешно.
По словам Маска, стоимость поездки является фиксированной и составляет 4,20 доллара. Во время тестирования такого такси компания Tesla удаленно контролирует свои беспилотные автомобили и сажает человека на пассажирское сиденье на случай возникновения проблем.
"Маск ведет себя как обычно - обещает слишком много. Когда любой житель Остина сможет скачать приложение и воспользоваться роботакси, это будет успехом, но я не думаю, что это произойдет до 2028 года", - прокомментировал Сет Голдштейн из Morningstar.