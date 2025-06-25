Такую опцию прокомментировал и сам владелец компании Илон Маск.

Недавно пассажирам службы роботакси Tesla предложили оставить чаевые за поездку без водителя, что их очень удивило. Однако позже оказалось, что это просто шутка. Об этом пишет Business Insider.

В частности, в видео, которое опубликовано в соцсети X, показано видео с экрана смартфона пользователя после поездки на роботакси Tesla. Кроме возможности оценить поездку и оставить отзыв, появилась также опция чаевых, где уже заранее установлены суммы.

Однако когда пассажир пытается оставить чаевые, появляется текст "Just Kidding" (Просто шучу) и изображение киберпанк-ежа, как показано на видео.

Такую шутку прокомментировал генеральный директор Tesla Илон Маск, он написал:

"Надо было это сделать, lol".

В Business Insider добавляют, что беспилотные такси могут изменить бизнес для миллионов водителей и служб вызова автомобилей. Если говорить о чаевых, то это является одним из самых противоречивых вопросов между водителями и пассажирами.

"Хотя большинство американцев считают чаевые ожидаемым поведением в некоторых ситуациях, например, в ресторанах, меньше людей дают чаевые водителям после поездки через такие службы, как Uber или Lyft. Одно исследование компании по анализу данных Gridwise показало, что только 28% поездок на таких сервисах, как Uber и Lyft, в течение первых пяти месяцев 2024 года включали чаевые", - подчеркивают в материале.

В то же время независимые подрядчики, работающие на Uber и Lyft, утверждают, что чаевые являются важной частью их заработка.

Запуск беспилотного такси Tesla - что известно

Напомним, американский миллиардер Илон Маск запустил беспилотное такси Tesla Robotaxi. Такие услуги начали действовать в американском Остине, штат Техас. Разработчик пообещал расширить этот сервис, если демонстрация в городе пройдет успешно.

По словам Маска, стоимость поездки является фиксированной и составляет 4,20 доллара. Во время тестирования такого такси компания Tesla удаленно контролирует свои беспилотные автомобили и сажает человека на пассажирское сиденье на случай возникновения проблем.

"Маск ведет себя как обычно - обещает слишком много. Когда любой житель Остина сможет скачать приложение и воспользоваться роботакси, это будет успехом, но я не думаю, что это произойдет до 2028 года", - прокомментировал Сет Голдштейн из Morningstar.

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