Tesla меняет правила: за популярную функцию в машине придется платить ежемесячно

После 14 февраля программное обеспечение Tesla для полного автономного управления (FSD) электромобилями будет доступно только по ежемесячной подписке. Об этом генеральный директор компании Илон Маск написал в сети X.
"Tesla прекратит продажу FSD после 14 февраля. После этого FSD будет доступно только по ежемесячной подписке", – сообщил предприниматель.
Отметим, что сегодня Tesla позволяет владельцам электрокаров приобрести FSD (Supervised) за единовременный платеж в размере 8000 долларов или же пользоваться им по ежемесячной подписке стоимостью 99 долларов.
Сама система относится к передовым помощникам водителя и требует постоянного контроля со стороны человека и его готовности вмешаться в управление. Именно поэтому Tesla добавила к названию обозначение "под наблюдением" (Supervised).
Функционально FSD выходит за пределы стандартного автопилота Tesla. Если автопилот помогает держаться полосы, ускоряться и тормозить на автомагистралях, то FSD способен менять полосы, реагировать на светофоры и ориентироваться в городском трафике.
Компания Tesla – другие новости
Ранее УНИАН сообщал, что водитель электромобиля Tesla оказался посреди железнодорожного пути после того, как автопилот, скорее всего, принял его за дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним также, что Маск наконец запустил беспилотное такси Tesla Robotaxi. Недавно в компании начали тестировать парк роботакси в Остине (штат Техас) без людей-контролеров, которые ранее находились внутри автомобилей.