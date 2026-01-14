Tesla меняет правила: за популярную функцию в машине придется платить ежемесячно

Сейчас Tesla позволяет владельцам электрокаров приобрести FSD (Supervised) за единовременный платеж или по ежемесячной подписке.

После 14 февраля программное обеспечение Tesla для полного автономного управления (FSD) электромобилями будет доступно только по ежемесячной подписке. Об этом генеральный директор компании Илон Маск написал в сети X.

"Tesla прекратит продажу FSD после 14 февраля. После этого FSD будет доступно только по ежемесячной подписке", – сообщил предприниматель.

Отметим, что сегодня Tesla позволяет владельцам электрокаров приобрести FSD (Supervised) за единовременный платеж в размере 8000 долларов или же пользоваться им по ежемесячной подписке стоимостью 99 долларов.

Сама система относится к передовым помощникам водителя и требует постоянного контроля со стороны человека и его готовности вмешаться в управление. Именно поэтому Tesla добавила к названию обозначение "под наблюдением" (Supervised).

Функционально FSD выходит за пределы стандартного автопилота Tesla. Если автопилот помогает держаться полосы, ускоряться и тормозить на автомагистралях, то FSD способен менять полосы, реагировать на светофоры и ориентироваться в городском трафике.

Ранее УНИАН сообщал, что водитель электромобиля Tesla оказался посреди железнодорожного пути после того, как автопилот, скорее всего, принял его за дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним также, что Маск наконец запустил беспилотное такси Tesla Robotaxi. Недавно в компании начали тестировать парк роботакси в Остине (штат Техас) без людей-контролеров, которые ранее находились внутри автомобилей.

