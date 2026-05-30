В Tesla назвали истинную причину снятия с производства Model S и Model X

Падение спроса не был главной причиной, как полагали поклонники бренда.

В начале этого года Илон Маск сообщил, что компания Tesla снимает с производства две свои самые популярные модели – Model S и Model X. Однако истинные причины этого решения были раскрыты только сейчас.

Как пишет SupercarBlondie, новость о прекращении производства этих двух моделей застала поклонников Tesla врасплох, а четких причин названо не было. Поскольку указанные модели уже давно на рынке, а в последние годы их продажи постепенно снижались, люди предположили, что Model S и Model X сняли с конвейера именно из-за падения спроса.

Ничего удивительного в этом нет, ведь так происходит в автомобильной индустрии постоянно. Однако теперь выяснилось, что снижение спроса не было главной причиной снятия с производства двух основных моделей Tesla.

Недавно главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен и вице-президент по инженерии Ларс Морави приняли участие в подкасте Ride the Lightning, где рассказали, что решение расстаться с Model S и Model X было принято более полутора лет назад. И это было связано не с падением спроса, а со старением архитектуры безопасности этих моделей и потребностью в больших производственных площадях.

"Мы хотим создавать самые безопасные автомобили на дороге, а это означает постоянное внедрение структурных обновлений", – заявил Морави.

В компании заявили, что не могут позволить себе стоять на месте и никогда не меняться.

