Опередили всех конкурентов: названы самые популярные автомобили на крупнейшем рынке ЕС

Лидером немецкого авторынка новых автомобилей в 2026 году – с начала года до марта – стал Volkswagen Golf, на долю которого пришлось 3,4% продаж. Об этом сообщает Focus2Move.

Показатели модели остаются более чем убедительными даже несмотря на снижение продаж на 0,1% в годовом исчислении. Это вполне закономерный результат: со времени своего дебюта в 1974 году Volkswagen Golf за десятилетия превратился в символ доступного, надежного и экономичного автомобиля. Еще одним важным преимуществом модели является ее высокая ликвидность на вторичном рынке.

Второе место среди самых популярных автомобилей в Германии занял компактный кроссовер Volkswagen Tiguan, который, по оценкам экспертов, удачно сочетает комфорт, современные технологии и универсальность.

Видео дня

Третье место в списке занял кроссовер Volkswagen T-Roc, который завоевал популярность благодаря удачному сочетанию выразительного дизайна, практичности и репутации надежного автомобиля для повседневных поездок.

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Германии:

Volkswagen Golf (-0,1%) Volkswagen Tiguan (-21,8%) Volkswagen T-Roc (-26,8%) Skoda Octavia (+4,1%) Opel Corsa (+22,9%) BMW X1 (+8,7%) Skoda Elroq (+457,6%) Audi A6 (+33,6%) Volkswagen Passat (-22%) Mercedes GLC (+5,8%)

Продажи Tesla Model Y выросли на 170,2%, благодаря чему модель поднялась на 11-е место. Таким образом, на сегодняшний день модель уверенно движется к возвращению в первую десятку.

Авторынок Украины – последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что в первом квартале 2026 года в Украине было реализовано 9467 подержанных легковых автомобилей, импортированных из США, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство из них – 59% – составляли машины с бензиновыми двигателями.

Также за этот период украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Из них 58% приходилось на электромобили (годом ранее этот показатель достигал 83%). Среди новых китайских легковых автомобилей самой популярной моделью стал BYD Leopard 3.

