Прослужат до выхода на пенсию: эксперты назвали марку самых надежных автомобилей

Японские бренды продолжают доминировать в списке самых надежных новых автомобилей.

Надежность является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Все водители хотят, чтобы их транспортные средства редко выходили из строя.

В Consumer Reports выяснили, что японские бренды продолжают доминировать в списке самых надежных новых автомобилей. Тем не менее, в 2026 году сменился лидер.

Самым надежным брендом автомобилей по версии Consumer Reports в 2025 году стал Subaru. В этом году лидером оказалась Toyota, а Subaru опустился на второе место.

Еще в прошлом году бренд Lexus занимал вторую позицию в рейтинге, но в 2026 году сместился на третье место. Интересно то, что Subaru и Lexus не ухудшили свои показатели надежности. Такие изменения в рейтинге связаны с тем, что Toyota удалось в этом году сделать свои автомобили еще более надежными.

Эксперты отметили, что показатели надежности седана Toyota Camry в 2026 году оказались выше, чем у модели 2025 года. Согласно исследованию, эта модель уступает по надежности среди других автомобилей бренда только Toyota Crown.

Кроме того, Toyota смогла сделать пикапы Tacoma и Tundra гораздо надежнее, чем несколько лет назад. Эксперты подчеркнули, что эти автомобили были одними из наиболее проблемных в модельном ряду бренда.

Лучшие роскошные кроссоверы 2026 года

Ранее эксперты Autocar подготовили рейтинг лучших премиальных кроссоверов 2026 года. Лидером признали Range Rover Sport, который специалисты похвалили за "исключительную изысканность".

Также в рейтинг вошли, в частности, Porsche Cayenne, Range Rover и Bentley Bentayga. Кроме того, эксперты высоко оценили модели BMW iX и Ferrari Purosangue.

