Названы автомобили, на которые в Украине чаще всего устанавливают ГБО

В Украине достаточно популярна практика установки газобаллонного оборудования на авто. Специалисты Института исследований авторынка проанализировали статистику переоборудований легковых авто на газу в июле.

Согласно результатам исследования, всего в июле ГБО официально установили на 1229 легковых авто. Это на 16,8% больше, чем было в июне, но существенно меньше (-41,8%), чем было в июле 2024-го.

Если говорить о марках, на которые чаще всего устанавливали газобаллонное оборудование, то на первом месте оказалась Toyota (136 раз). По словам специалистов, в компании не спешат внедрять электромобили и модернизировать проверенные временем ДВС.

"Среди моделей этого японского производителя до сих пор есть немало вариантов с двигателями без прямого впрыска бензина и турбонаддува, на которые легко установить ГБО", - говорят в Институте исследований авторынка.

Сразу за Toyota идут Jeep и Hyundai с показателями в 87 и 83 установленных ГБО, соответственно.

Если говорить об отдельных моделях, то здесь первенство получил Nissan Rogue. Также в списке можно видеть такие "народные" автомобили как Skoda Octavia (ранние версии, оснащенные двигателями семейства MPI), Volkswagen Golf и Renault Megane. На Nissan Rogue газобаллонное оборудование устанавливали 45 раз - значительно чаще, чем на любую другую модель автомобиля.

Специалисты отмечают, что в начале года ценники на АЗС в окошке "газ" составляли около 35 грн/л. Затем цены начали стремительно подвешиваться, ведь в действие вступили новые ставки акцизного сбора.

Впоследствии водители были вынуждены покупать пропан-бутановую смесь в среднем по 37 грн/л. Сегодня цены составляют около 34,4 грн/л.

Недавно стало известно, что в прошлом месяце украинцы приобрели 7,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до пяти лет. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались электрические авто, доля которых составила 48%. Наиболее популярной моделью оказалась Tesla Model Y.

А еще ранее сообщалось, что в июле украинцы приобрели более 2 тысяч легковых авто, ввезенных из Китая. Наиболее популярными моделями в этом сегменте стали BYD Song Plus, Honda eNS1 и Volkswagen ID. UNYX.

