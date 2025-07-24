Среди моделей чаще всего ГБО устанавливалось на Skoda Octavia / Колаж УНИАН, фото - Skoda, wikimedia.org

За первые шесть месяцев 2025 года ГБО официально установили на почти 5,9 тысячи транспортных средств. Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

Для сравнения, в первой половине прошлого года это число составляло 11,1 тысячи, тогда как за первые шесть месяцев 2023 года оно равнялось 17,7 тысячи.

Чаще всего переоборудовали легковые автомобили - всего за первое полугодие зарегистрировали 5806 переоборудованных легковушек. В июне количество таких инсталляций составило 1052.

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Если говорить о марках, то лидером в первом полугодии стала Toyota. За этот промежуток времени 617 таких автомобилей оснастили ГБО.

ТОП-10 марок автомобилей, на которые чаще всего устанавливали ГБО / фото - Институт исследований авторынка

"Это четкий сигнал: газ начинают воспринимать не только как "спасательный круг", а как разумную инвестицию даже для автомобилей высшего класса", - считают специалисты.

Если же говорить о моделях, то чаще всего ГБО устанавливалось на Skoda Octavia (209 единиц), Toyota Camry (180) и Nissan Rogue (164). Специалисты обращают внимание на то, что все эти авто могут похвастаться проверенной репутацией.

ТОП-10 моделей, на которые чаще всего устанавливали ГБО / фото - Институт исследований авторынка

Установка газобаллонного оборудования

Автовладельцы устанавливают газобаллонное оборудование для того, чтобы уменьшить расходы на топливо. Однако, в последнее время достичь этого все сложнее.

Напомним, 2025 год стартовал с ценниками на АЗС в окошке "газ" с отметки около 35 грн/л, но потом цены стремительно пошли вверх, поскольку начали действовать новые ставки акцизного сбора.

Далее водители покупали пропан-бутановую смесь в среднем по 37 грн/л, хотя после зимнего пика розничная цена LPG постепенно уменьшилась.

Эти метаморфозы вместе с колебаниями валютного курса привели к тому, что изменилась сама структура спроса. То есть, если раньше ГБО активно устанавливали на бюджетные авто, то сейчас автовладельцы переоборудуют более дорогие машины.

"Таким образом, "поставить на газ" сегодня - это не только об экономии, но и о прагматичном подходе к владению транспортным средством", - добавляют в Институте исследований авторынка.

Что происходит на автомобильном рынке Украины

Ранее УНИАН сообщил, что за первое полугодие 2025 года автопарк Украины пополнился более чем на 31,5 тысячи автомобилей с дизельными двигателями.

Самыми популярными новыми дизельными легковушками оказались Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg. Если говорить об импортированных подержанных дизельных авто, то здесь лидерами рынка стали Renault Mégane, Škoda Octavia и Nissan Qashqai.

Также стало известно, что украинцы все чаще берут автомобиль в кредит. В сегменте 10-18 тысяч долларов наиболее популярными брендами оказались Renault, BYD, Citroën, Chery, Geely, Fiat, JAC и Great Wall.

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