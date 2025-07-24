Автовладельцы устанавливают газобаллонное оборудование, чтобы уменьшить расходы на топливо.

За первые шесть месяцев 2025 года ГБО официально установили на почти 5,9 тысячи транспортных средств. Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

Для сравнения, в первой половине прошлого года это число составляло 11,1 тысячи, тогда как за первые шесть месяцев 2023 года оно равнялось 17,7 тысячи.

Чаще всего переоборудовали легковые автомобили - всего за первое полугодие зарегистрировали 5806 переоборудованных легковушек. В июне количество таких инсталляций составило 1052.

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Если говорить о марках, то лидером в первом полугодии стала Toyota. За этот промежуток времени 617 таких автомобилей оснастили ГБО.

"Это четкий сигнал: газ начинают воспринимать не только как "спасательный круг", а как разумную инвестицию даже для автомобилей высшего класса", - считают специалисты.

Если же говорить о моделях, то чаще всего ГБО устанавливалось на Skoda Octavia (209 единиц), Toyota Camry (180) и Nissan Rogue (164). Специалисты обращают внимание на то, что все эти авто могут похвастаться проверенной репутацией.

Установка газобаллонного оборудования

Автовладельцы устанавливают газобаллонное оборудование для того, чтобы уменьшить расходы на топливо. Однако, в последнее время достичь этого все сложнее.

Напомним, 2025 год стартовал с ценниками на АЗС в окошке "газ" с отметки около 35 грн/л, но потом цены стремительно пошли вверх, поскольку начали действовать новые ставки акцизного сбора.

Далее водители покупали пропан-бутановую смесь в среднем по 37 грн/л, хотя после зимнего пика розничная цена LPG постепенно уменьшилась.

Эти метаморфозы вместе с колебаниями валютного курса привели к тому, что изменилась сама структура спроса. То есть, если раньше ГБО активно устанавливали на бюджетные авто, то сейчас автовладельцы переоборудуют более дорогие машины.

"Таким образом, "поставить на газ" сегодня - это не только об экономии, но и о прагматичном подходе к владению транспортным средством", - добавляют в Институте исследований авторынка.

Что происходит на автомобильном рынке Украины

Ранее УНИАН сообщил, что за первое полугодие 2025 года автопарк Украины пополнился более чем на 31,5 тысячи автомобилей с дизельными двигателями.

Самыми популярными новыми дизельными легковушками оказались Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg. Если говорить об импортированных подержанных дизельных авто, то здесь лидерами рынка стали Renault Mégane, Škoda Octavia и Nissan Qashqai.

Также стало известно, что украинцы все чаще берут автомобиль в кредит. В сегменте 10-18 тысяч долларов наиболее популярными брендами оказались Renault, BYD, Citroën, Chery, Geely, Fiat, JAC и Great Wall.

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