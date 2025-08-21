Наибольшим спросом в этом сегменте пользовалась Tesla Model Y.

В июле украинцы приобрели 7,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до пяти лет. Такие данные приводят специалисты портала"УкрАвтопром".

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили 22,4 тысячи легковых авто с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до пяти лет составили почти треть этого количества.

Наиболее популярными в этом сегменте оказались электрические авто - их доля составила 48%. Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (35%), а на третьей позиции находятся гибридные авто (10%). На дизельные машины и на автомобили с ГБО пришлось 5% и 2% соответственно.

Самые популярные подержанные авто возрастом до пяти лет:

Tesla Model Y - 733 единицы;

Tesla Model 3 - 396;

Nissan Rogue - 246;

Mazda CX-5 - 221;

Kia Niro - 205;

Volkswagen Tiguan - 188;

Hyundai Kona - 165;

Chevrolet Bolt - 150;

Audi Q5 - 148;

Ford Escape - 143.

Выбрать автомобиль с пробегом, который был бы надежным, экономным и недорогим не так просто, ведь на рынке представлено большое количество машин.

Специалисты говорят, что большое количество хороших моделей водители незаслуженно игнорируют. По словам опытного механика Скотти Килмера, покупателям лучше чаще обращать внимание на подержанный гибрид Toyota Prius.

Он считает, что модель 2014 года выпуска может справиться со многими повседневными задачами, поскольку имеет низкий расход топлива и просторный интерьер.

Также напомним, что недавно британский Daily Express представил список подержанных авто, которые помогут сэкономить деньги.

