Один кроссовер пользуется особой популярностью: названы авто, которые раскупают украинцы

Наибольший спрос на новые легковые автомобили в Украине в прошлом месяце наблюдался в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

В марте эти региональные рынки сформировали 64% общего объема продаж новых легковых автомобилей в Украине.

Если рассмотреть ситуацию подробнее, то продажи новых автомобилей составили:

Видео дня

Киев – 2120 шт. Киевская область – 584 шт. Днепропетровская область – 427 шт. Львовская область – 324 шт. Одесская область – 292 шт.

Самой популярной моделью месяца на рынках Киева, Днепропетровской и Львовской областей стал кроссовер Toyota RAV4. В целом, именно этот автомобиль оказался самым популярным среди новых машин в марте. Его ценят за надежность, практичность и экономичные гибридные силовые установки.

В Киевской области первое место по продажам занял Renault Taliant – новый бюджетный седан, который французский автопроизводитель выпускает с 2021 года.

В Одесской области покупатели чаще всего выбирали кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется огромной популярностью в Украине и нередко занимает в рейтингах первые места.

Автомобильный рынок Украины – последние новости

В первом квартале 2026 года в Украине было продано 9467 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что на 1,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Наибольшую долю среди них – 59% – составили автомобили с бензиновыми двигателями.

Кроме того, за первый квартал 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Доля электромобилей среди них составила 58% (годом ранее она достигала 83%). Среди новых легковых автомобилей китайского происхождения наибольшей популярностью пользовался BYD Leopard 3.

Вас также могут заинтересовать новости: