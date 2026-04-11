Какую машину выбрать для семьи: названы лучшие подержанные модели

Выбор автомобиля для семьи может оказаться сложной задачей, учитывая разнообразие предложений и множество критериев, которые покупателям стоит учесть. В частности, исследование, проведенное Центром исследований автомобильной промышленности при Университете Кардиффа, проанализировало лучшие модели подержанных семейных автомобилей, учитывая такие критерии, как цена, расходы на эксплуатацию, безопасность и уровень оснащения, пишет Ziare.Com.

"Исследование оценивало, в частности, размеры автомобилей, что имеет значение как для внутреннего пространства, так и для удобства парковки, объем багажника, рейтинги по результатам краш-тестов и гарантии, доступные для моделей, которым три года. Также были учтены расходы на километр пробега, группа страхования и обесценивание со временем", - добавили в материале.

Также важную роль сыграли функции, которые считаются необходимыми для семей, а именно системы помощи водителю, USB-порты для пассажиров на заднем сиденье или практичные решения для хранения вещей.

Видео дня

По результатам, первое место заняла версия Tesla Model Y с задним приводом, которая набрала 58 баллов из 100, что является самым высоким результатом в исследовании.

"Электромобиль получил максимальные баллы в разделах безопасности, гарантии и пространства для хранения. Он имеет гарантию до восьми лет и пятизвездочный рейтинг по результатам тестов Euro NCAP. Хотя средняя цена за трехлетний автомобиль составляет примерно 22 000 фунтов стерлингов (27 940 долларов США - УНИАН), низкие эксплуатационные расходы и высокие характеристики компенсируют первоначальные инвестиции", - заверили авторы исследования.

За этой моделью следующими позициями заняли Ford Focus (53 балла) и Vauxhall Corsa Electric (50 баллов), которые высоко оценили за баланс между стоимостью, оснащением и доступностью.

"Анализ охватывал как бензиновые, так и электрические автомобили, продемонстрировав общую высокую эффективность электрических моделей. Половина автомобилей в рейтинге - гибридные или полностью электрические, что отражает современные тенденции в отрасли", - подчеркнули в Ziare.Com.

Анализируя исследование, главными преимуществами электромобилей являются низкие эксплуатационные расходы и длительные сроки гарантии на аккумуляторы, а также высокий уровень комплектации, который доступен даже по более низким ценам на рынке подержанных автомобилей. Исследователи добавили, что выбор моделей, выпущенных в 2023 году, позволяет избежать ускоренного обесценивания в первые годы, особенно в случае электромобилей, предоставляя покупателям доступ к премиальному оборудованию по более низкой цене.

В частности, координатор исследования, профессор Питер Уэллс, заверил, что анализ призван предоставить объективную основу для решений покупателей в сфере, которая часто характеризуется субъективными мнениями.

"Этот список освещает конкретные факторы, которые имеют значение для семей. Каждая модель имеет свои сильные стороны, но Tesla Model Y предлагает лучший баланс между стоимостью и качеством", - сказал он.

Полный рейтинг 10 лучших подержанных семейных автомобилей (модели 2023 года):

1. Tesla Model Y - 58 баллов.

2. Ford Focus - 53 балла.

3. Vauxhall Corsa Electric - 50 баллов.

4. Mazda CX-30 - 47,5 баллов.

5. Range Rover Evoque - 44 балла.

6. SEAT Leon - 42 балла.

7. Hyundai Ioniq 5 - 39,5 баллов.

8. Volkswagen ID.3 - 39 баллов.

9. Volkswagen Golf - 39 баллов.

10. Skoda Superb - 38,5 баллов.

Другие интересные материалы об автомобилях

Ранее глава Honda рассказал, как Китай вытесняет мировых автогигантов. Как оказалось, проблема касается не одной марки, а целой модели производства, которая начинает вытеснять европейских и японских производителей.

Также эксперт ответил, выдержат ли двигатели новые экостандарты в отношении моторных масел для автомобилей. Отмечается, что настоящие проблемы начинаются тогда, когда стандарты сертификации становятся все более строгими и налагают на масла ограничения и параметры, которые должны уменьшать трение, вязкость или защищать фильтры от частиц.

Вас также могут заинтересовать новости: