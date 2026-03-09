Подержанные автомобили из-за рубежа: названы модели, которые раскупают украинцы

Наибольшую популярность в этом сегменте авторынка имеют автомобили с бензиновыми двигателями.

За февраль украинский автопарк пополнили 14,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 13% меньше, чем в прошлом году, сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшую популярность в этом сегменте рынка имеют автомобили с бензиновыми двигателями, которые охватили 61% продаж (в прошлом году они охватывали 46%).

Далее по популярности идут дизельные автомобили (22%) и гибриды (8%). Здесь динамика продаж по сравнению с прошлым годом почти не изменилась, хотя гибридные автомобили демонстрируют определенный рост: в прошлом году на них пришлось лишь 5% рынка.

Доля электромобилей обвалилась с 22% до 6%. Главным фактором этого стало возобновление уплаты НДС на импорт "электрики" с 1 января этого года. Автомобили с ГБО в прошлом месяце охватили 3% рынка, тогда как в феврале 2025 года их показатель составлял 4%.

Лидером рынка импортируемых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf. Модель ценят за сочетание высокой надежности, комфорта, прекрасной эргономики и доступной цены. На второй и третьей позиции также расположились немецкие машины.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа:

Volkswagen Golf – 700 единиц;

Audi Q5 – 642 ед.;

Volkswagen Tiguan – 590 ед.;

Škoda Octavia – 519 ед.;

Nissan Rogue – 508 ед.;

Renault Mégane – 479 ед.;

Volkswagen Passat – 352 шт.;

Ford Escape – 326 шт.;

Audi A4 – 304 шт.;

Nissan Qashqai – 301 шт.

В феврале модели с традиционными двигателями занимали около 66% рынка новых легковых автомобилей в Украине, по сравнению с 59,2% в прошлом году. Самыми популярными остаются бензиновые автомобили. Среди них наибольшим спросом пользовалась Mazda CX-5.

При этом сегмент новых электромобилей почти полностью контролируется китайскими брендами и их суббрендами. По словам специалистов, эти автомобили предлагают оптимальное соотношение "цена/современные технологии" даже с учетом НДС.

