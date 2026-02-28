Куча проблем с надежностью: эксперты назвали автомобили, которые ломаются чаще всего

Антирейтинг возглавил американский кроссовер.

При выборе автомобиля водители учитывают большое количество критериев, и одним из важнейших для многих является надежность. Никто не хочет, чтобы их авто часто выходило из строя.

Как пишет SlashGear, эксперты Consumer Reports определили самые ненадежные автомобили 2026 года. Они учитывали данные о поломках конкретных моделей, а также отзывы реальных владельцев этих транспортных средств.

ТОП-10 самых ненадежных автомобилей 2026 года:

GMC Acadia Rivian R1T Chevrolet Blazer EV Mazda CX-90 Plug-in Hybrid Genesis GV60 Mazda CX-90 Kia EV9 Kia EV6 Honda Prologue Chrysler Pacifica Hybrid

Кроссовер GMC Acadia признали самым ненадежным новым автомобилем 2026 года. Эта модель очень часто выходит из строя.

В издании отметили, что GMC Acadia давно завоевал репутацию очень ненадежного автомобиля. Более того, многие проблемы этого кроссовера являются довольно серьезными.

В издании подчеркнули, что качество сборки GMC Acadia вызывает вопросы, а производительность модели оставляет желать лучшего. Также у кроссовера высокий расход топлива, а механические проблемы, связанные с двигателем и трансмиссией, возникают очень часто.

Какой бренд выпускает самые надежные автомобили

Ранее в Consumer Reports выяснили, что японские бренды продолжают доминировать в списке самых надежных новых автомобилей. Более того, в 2026 году сменился лидер.

Самым надежным брендом автомобилей по версии Consumer Reports в 2025 году стал Subaru. В этом году лидером оказалась Toyota, а Subaru опустился на второе место.

Эксперты отметили, что показатели надежности седана Toyota Camry в 2026 году оказались выше, чем у модели 2025 года. Согласно исследованию, эта модель уступает по надежности среди других автомобилей бренда только Toyota Crown.

