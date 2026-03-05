Бензиновые, дизельные и электрические автомобили, которые раскупают в Украине: лидеры февраля

В феврале 2026 года украинский авторынок продемонстрировал неожиданный разворот.

В феврале около 66% украинского рынка новых легковых автомобилей охватили модели с традиционными двигателями, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 59,2%. Наибольшим спросом в феврале пользовались бензиновые автомобили – их доля среди продаж новых автомобилей составила 41,1%. В прошлом году она составляла 38,7%.

Доля гибридных автомобилей выросла с 27,6% до 30,8%, тогда как дизельные автомобили заняли 24,7% рынка (годом ранее их доля составляла 20,5%), сообщает "УкрАвтопром" в Telegram.

Доля электромобилей резко сократилась – с 13,1% до 3,3%. Автомобили с ГБО, как и в прошлом году, составили менее 1% продаж новых авто.

Лидеры в разных сегментах:

среди бензиновых авто – Mazda CX-5;

среди гибридов – Toyota RAV4;

среди дизельных – Toyota Land Cruiser Prado;

среди электромобилей – BYD Sea Lion 06;

среди автомобилей с ГБО – Hyundai Tucson.

Ранее стало известно, что в целом в феврале количество первых регистраций новых легковых автомобилей в Украине составило 4193 единицы – показатель, который вряд ли можно считать хорошим из-за существенного падения объемов. Также сообщалось, что в феврале 2026 года рынок легковых электромобилей претерпел заметную коррекцию. Это касается не только новых (о чем сообщалось выше), но и подержанных машин.

Основной причиной этого стало возобновление уплаты НДС на импорт с 1 января, что спровоцировало резкий скачок регистраций в декабре 2025 года и дальнейшее истощение накопленного спроса. Несмотря на рост расходов, импорт подержанных автомобилей из США и Европы продолжается, однако основное внимание уделяется самым популярным моделям.

Наибольшим спросом среди свежепривезенных электрокаров пользуются Tesla Model Y и Model 3, которые ценятся за легкость перепродажи и быстрое восстановление.

