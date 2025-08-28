Более 90% новых электромобилей было завезено из Китая.

За полгода в Украину импортировали 42,7 тысячи легковых электромобилей (BEV) - это на 38% больше, чем год назад. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Таможенная стоимость этих автомобилей составила 813,8 млн долларов. Из общего количества новыми были 9,6 тысячи машин (+19%), тогда как 33,1 тыс оказались подержанными (+45%).

Таможенную стоимость новых электрических авто оценили в 232,1 млн долларов, тогда как импорт подержанных электрокаров стоил 581,7 млн.

Видео дня

Абсолютное большинство новых электрических авто завезли из Китая (91%). Второе место заняла Япония (4%), а третье - Германия (3%).

Если говорить о подержанных электромобилях, то здесь лидерами оказались США, на которые пришлось 39% поставок. На втором и третьем местах находятся Корея и Германия с показателями в 17% и 15%, соответственно.

Рынок электромобилей - другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что самым популярным новым электромобилем в Украине в июле оказался BYD Song Plus EV, продажи которого превысили 380 единиц. На втором месте оказалась Honda eNS1, тогда как третье занял Volkswagen ID.UNYX.

Если говорить об импортированных электрокарах с пробегом, то здесь лидером оказалась Tesla Model Y. Сразу за ней следуют Tesla Model 3 и Nissan Leaf.

Также стало известно, что наибольшие показатели по регистрации электрических авто в июле продемонстрировали Львовская и Киевская области, а также столица Украины. Сразу за ними следуют Днепропетровская и Одесская области.

Вас также могут заинтересовать новости: