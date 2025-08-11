В июле отечественный автопарк вырос более чем на 7 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Такие данные приводят эксперты"УкрАвтопрома".
Таким образом, по сравнению с июлем прошлого года спрос на электрокары вырос на 47%.
Основное количество реализованных электромобилей пришлось на легковушки, общее количество которых составило 6849 единиц. Из них 1587 машин оказались новыми (+62%), тогда как 5262 единицы - подержанными (+42%).
Наибольшим спросом среди новых электромашин пользовался BYD Song Plus EV, тогда как среди импортируемых электромобилей с пробегом наиболее популярной моделью оказалась Tesla Model Y.
ТОП-5 новых электромобилей июля:
- BYD Song Plus EV - 384 единицы;
- Honda eNS1 - 206;
- Volkswagen ID.UNYX - 131;
- Zeekr 7X - 104;
- Audi Q4 e-tron - 89.
ТОП-5 импортируемых электрокаров с пробегом:
- Tesla Model Y - 733 единицы;
- Tesla Model 3 - 567;
- Nissan Leaf - 522;
- KIA Niro EV - 265;
- Hyundai Kona Electric - 226.
Рынок электромобилей - советы экспертов
Некоторые водители все еще опасаются покупать электрические авто, поскольку считают их недостаточно надежными. Однако по словам специалистов, полностью электрические авто могут оказаться даже надежнее, чем традиционные модели с ДВС.
Недавно в Top Speed решили помочь водителям и назвали десятку очень надежных электромашин с пробегом. Лидером рейтинга стал автомобиль Hyundai Kona Electric, который может похвастаться, в частности, хорошей шумоизоляцией и отличными тормозами.
Также напомним, что ранее была названа десятка электромобилей, которые имеют наибольший запас хода без подзарядки.