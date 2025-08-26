Новый рекорд установили на высокоскоростном треке в Германии.

Китайская компания Yangwang объявила о том, что ее гиперкар U9 разогнался до 472,41 км/ч, установив тем самым новый рекорд максимальной скорости для серийных электромобилей. Об этом сообщает Top Gear.

Рекорд установили на высокоскоростном испытательном треке Automotive Testing Papenburg, который расположен в Германии. Для него использовали версию U9 Track Edition, максимальная мощность которой составляет невероятные 3000 л.с.

Независимые специалисты отмечают, что рекорд Yangwang U9 не является абсолютным среди электрических авто. Дело в том, что ранее экспериментальный Venturi Buckeye Bullet 3 разогнался до 549,4 км/ч. Однако его создали специально для рекордных заездов и он не является серийным автомобилем.

Сообщается также, что в будущем могут представить еще более мощную версию модели Yangwang U9.

Напомним, что Yangwang является подразделением китайского автогиганта BYD Auto и специализируется на выпуске гибридных и полностью электрических автомобилей. Первая модель компании, Yangwang U8, была представлена в январе 2023 года на автосалоне в Гуанчжоу.

Напомним, что недавно специалисты What Car? назвали десять электромобилей, которые имеют самый большой запас хода. В список попали, в частности, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQS и Audi A6 e-tron. Некоторые из этих моделей могут проехать более 700 км без подзарядки.

Также специалисты назвали 10 самых надежных электромобилей с пробегом. Тем, кто хочет покупать электрокар, они советуют обратить внимание на такие модели как MINI Electric, Nissan Leaf и BMW i4.

