Экономия от 3000 гривень: эксперт сравнил расходы автомобиля на бензине и на газе

Ценовое преимущество автогаза остается значительным даже с учетом его более высокого расхода.

Сегодня автогаз примерно в два раза дешевле бензина А-95. Об этом сообщил директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин в Facebook.

"По состоянию на 24 июля 2026 года средняя цена автогаза на украинских АЗС составляла 40,70 грн/л, тогда как бензин А-95 стоил 80,13 грн/л. Литр LPG был дешевле на 39,43 грн, а его цена составляла 50,8% от стоимости бензина", – написал он на своей странице в Facebook.

Если учесть, что автомобиль потребляет примерно на 15% больше LPG, чем бензина А-95, ценовое преимущество автогаза несколько уменьшается, но все равно остается существенным. Поездка на одинаковое расстояние обходится на 41,6% дешевле, а на маршруте длиной 1000 км экономия составляет около 3300 грн.

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Сапегин отмечает, что за последние два месяца цены на LPG и А-95 двигались в противоположных направлениях.

По состоянию на 25 мая средняя стоимость автогаза составляла 46,77 грн за литр, а уже 24 июля она снизилась до 40,70 грн за литр. Таким образом, за два месяца LPG подешевел на 6,06 грн за литр, или на 13%.

В то же время бензин А-95 за этот период подорожал с 75,76 до 80,13 грн за литр. Его средняя цена выросла на 4,37 грн за литр, или на 5,8%.

Из-за удешевления автогаза и подорожания бензина разница между их ценами выросла с 29,00 до 39,43 грн за литр. Если в конце мая LPG стоил 61,7% от стоимости А-95, то теперь – лишь 50,8%. Таким образом, номинальный дисконт автогаза увеличился с 38,3% до 49,2%.

Месячная динамика также свидетельствует об усилении преимущества автогаза. С 24 июня по 24 июля LPG подешевел на 2%, тогда как бензин А-95 подорожал на 7,5%. Разнонаправленное движение цен сделало автогаз еще более экономически выгодным, даже несмотря на относительно незначительное снижение его стоимости.

Обычное сравнение цен за литр дает лишь общее представление о выгоде:

40 литров автогаза обойдутся примерно в 1 628 грн;

40 литров бензина А-95 обойдутся примерно в 3 205 грн;

Таким образом, экономия при одинаковом объеме топлива составляет около 1 577 грн. Впрочем, одинаковое количество автогаза и бензина не обеспечивает одинаковый пробег. Для корректного сравнения необходимо учесть, что расход LPG примерно на 15% выше, чем у бензина А-95.

То есть автомобиль, расходующий 10 л бензина А-95 на 100 км, будет потреблять ориентировочно 11,5 л автогаза на такое же расстояние.

Стоимость поездки на 100 км:

А-95 – 801,28 гривень;

LPG − 468,08 гривень.

Таким образом, по словам Сергея Сапегина, экономия составляет 333,20 гривень на каждые 100 км, а расходы на топливо сокращаются на 41,6%. На дистанции 10 тыс. км расчетная экономия составит около 33,3 тыс. гривень.

"Это оценка только расходов на топливо. Она не учитывает стоимость установки и обслуживания газобаллонного оборудования, возможное потребление бензина при запуске двигателя и другие особенности конкретного автомобиля", – говорит руководитель центра "Психея".

Эксперт отмечает, что, несмотря на существенное ценовое преимущество перед бензином А-95, автогаз перестал непрерывно дешеветь. Появились первые признаки разворота ценовой тенденции.

По состоянию на 24 июля средняя розничная цена LPG составляла 40,70 грн за литр. За сутки она выросла на 30 копеек, или на 0,73%. В то же время средняя оптовая цена достигла 36,70 грн за литр. За сутки она повысилась на 32 копейки (0,9%), а за месяц – на 1,03 грн, или на 2,9%.

Эксперт считает, что изменение ценового тренда сначала проявилось в оптовом сегменте, а уже впоследствии может отразиться на ценах на стеллах АЗС.

"Скорее всего, мы будем наблюдать подорожание автогаза, однако темпы этого подорожания значительно ниже, чем у бензина", – прогнозирует Сапегин.

Конъюнктура рынка LPG

По словам специалиста, США продолжают укреплять свои позиции на мировом рынке LPG. На долю страны уже приходится около половины мировой торговли сжиженным газом, а апрельский экспорт достиг 3,3 млн баррелей в сутки.

В то же время поставки LPG из стран Ближнего Востока по-прежнему зависят от Ормузского пролива. До начала конфликта через этот стратегический морской путь проходило около 30% мировой торговли сжиженным газом.

"Поэтому главными опережающими индикаторами становятся не только котировки Mont Belvieu, но и количество проходов газовозов, ставки военного страхования, доступность флота VLGC и скорость переориентации покупателей на американские поставки", – говорит Сергей Сапегин.

Для Европы это означает усиление зависимости от поставок американского LPG. В Украине нынешняя экономическая привлекательность автогаза обусловлена сразу двумя факторами: за последние два месяца LPG подешевел, тогда как бензин А-95 подорожал.

В то же время риски внешних рынков и неопределенность мировых потоков LPG сохраняются.

Рынок топлива – другие новости

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин считает, что украинцам не следует рассчитывать на возвращение цен на топливо к уровню, который был до начала войны США с Ираном в феврале. По его мнению, повышенный спрос на энергоносители сохранится как минимум до конца текущего года.

Ситуацию на топливном рынке осложняют российские обстрелы автозаправочной инфраструктуры. В то же время, по оценкам Дмитрия Леушкина, РФ постепенно сокращает количество ударов дронами по украинским АЗС, поскольку такая тактика не принесла ожидаемого результата.

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