Бензиновые авто, которые разметают покупатели: названы самые популярные модели в Украине

Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользуется Hyundai Tucson.

В прошлом месяце автопарк Украины увеличился на 12,7 тысячи легковых автомобилей, оснащенных бензиновыми двигателями, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Из общего количества 2,2 тыс. автомобилей составляли новые авто (на 10% меньше, чем в прошлом году), а 10,5 тыс. – подержанные (снижение на 1%).

Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС наибольшим спросом пользуется Hyundai Tucson. В то же время очень близко к нему находится другой бестселлер – Mazda CX-5. Замыкает тройку лидеров Renault Duster.

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Таким образом, в ТОП-3 в этом сегменте попали только кроссоверы.

Самые популярные новые бензиновые легковые автомобили:

Hyundai Tucson – 190 шт.; Mazda CX-5 – 186 шт.; Renault Duster – 113 шт.; BMW 3 – 110 шт.; Škoda Karoq – 102 шт.

Среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей на первом месте оказался Volkswagen Tiguan, который традиционно ценят за практичность, надежность и передовые технологии. Второе место занял "народный" Volkswagen Golf. В целом в этом сегменте также доминируют кроссоверы.

Самые популярные импортируемые подержанные бензиновые автомобили:

Volkswagen Tiguan – 668 шт.; Volkswagen Golf – 620 шт.; Nissan Rogue – 604 шт.; Audi Q5 – 520 шт.; Ford Escape – 305 шт.

Автомобильный рынок Украины – последние новости

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано 2652 новых транспортных средства на аккумуляторной тяге (BEV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили снизился на 57%.

Среди новых электрокаров самыми популярными оказались BYD Sea Lion 06 EV, BYD Leopard 3 и Zeekr 7X. Среди впервые реализованных в стране подержанных электромобилей лидером оказался Nissan Leaf.

Сообщалось также, что в прошлом месяце украинский автопарк пополнился на 18 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Преобладающую долю в этом сегменте составляли бензиновые автомобили.

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