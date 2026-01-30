Похож на 'китайца', но стоит как 'Тесла': Россия начнет продажи собственного электромобиля

Цена "Атома" без учета дополнительных госсубсидий может варьироваться в диапазоне 3-4 миллионов российских рублей (около 38-50 тысяч долларов).

Российский электромобиль "Атом" официально поступит в продажу уже в апреле 2026 года. Об этом со ссылкой на коммерческого директора АО "Кама" (производитель автомобиля) Александра Костилева сообщают росСМИ.

"Мы планируем открыть старт продаж, наверное, в апреле, официально", – приводят СМИ его слова.

Сообщается, что для физических лиц продажи будут осуществляться только онлайн, с доставкой автомобиля на дом. Первые автомобили получат клиенты, которые сделали предварительный заказ в 2023 году, а также партнеры по каршерингу, таксопарки и представители региональных властей для пилотного тестирования.

По словам Костылева, для закрытой группы предварительного заказа цена автомобиля составляет 3,9 млн рублей (около 50 тысяч долларов).

При покупке в кредит или лизинг действует государственная субсидия в размере 925 тысяч рублей, что снижает конечную стоимость для покупателя до 2,975 млн рублей (около 38 тысяч долларов).

Электромобиль "Атом" – что известно

Разработка электромобиля "Атом" ведется с 2021 года. В мае 2023 года был представлен первый функциональный прототип в Москве. Сама компания "Кама" была основана в августе 2021 года.

Проект нового российского электромобиля давно выступает объектом критики. Специалисты обратили внимание на то, что автомобиль очень похож на китайскую модель Geely Geometry E.

По их словам, обе машины имеют довольно характерную переднюю часть с разделенной двухъярусной оптикой. Кроме того, у электрокаров просматривается идентичное оформление передней оконной стойки.

Обычных пользователей Сети, конечно, больше беспокоит цена "Атома", которую можно сравнить с ценой не только "китайцев", но и высококачественных западных авто:

"И за это почти 4 лямы? Больше, чем крепко...", – пишет один из пользователей.

"Это цена Теслы в США. На китайском же рынке предложений электромобилей по этой цене просто навалом", – отметил другой пользователь.

Для сравнения, цена на новый электрический кроссовер BYD Song Plus (2024-2025 модельного года) в Украине начинается примерно от 26 000 долларов. Электрический Volkswagen ID.UNYX предлагается по цене около 30 000 долларов, но многое зависит от комплектации.

Российский авторынок – другие новости

Недавно стало известно, что общее количество легковых автомобилей в России сократилось в 2025 году до 52,8 миллиона единиц. Таким образом, объем легкового автопарка уменьшился впервые за 25 лет. Одна из причин такой динамики – сокращение продаж новых авто.

А еще ранее сообщалось, что в 2025 году в РФ закрыли 643 шоурума китайских автобрендов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Таким образом, в прошлом году примерно каждый четвертый салон китайских авто прекратил работу или перешел на другие бренды.

