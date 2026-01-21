Недорогой и с фантастическим дизайном: назван лучший компактный электромобиль

Renault 5 E-Tech – электрический хэтчбек сегмента B, выпускаемый компанией Renault с 2024 года.

Огромный спрос на кроссоверы привел к тому, что многие новые электрокары представляют собой автомобили типа SUV. Это большие и, как правило, дорогие автомобили.

В последнее время ситуация несколько изменилась в пользу более компактных моделей, таких как Renault 5 и Hyundai Inster, что привело к ренессансу компактных автомобилей. Сейчас специалисты Autocar решили помочь потенциальным покупателям и составили список лучших компактных электромобилей 2026 года.

На первое место эксперты поставили новый Renault 5, который сочетает ретро-стиль с захватывающей динамикой и премиальным интерьером.

"Сочетание стиля, стоимости, динамики движения и простых в использовании технологий делает пятую модель бесспорным лидером в своем классе", – отмечают в Autocar.

Напомним, компания Renault выпускает Renault 5 E-Tech с 2024 года. Кузов автомобиля обыгрывает образ одного из предыдущих авто марки, а конкретно – кузова 1972 года, в честь которого автомобиль и получил свое название. В Европе Renault 5 E-Tech стоит примерно от 24 тыс. евро.

Среди других моделей, на которые стоит обратить внимание, специалисты называют Mini Cooper E и MG 4 EV. Первый они считают "захватывающим в управлении", тогда как второй предлагает привлекательное сочетание цены и качества.

ТОП-10 лучших компактных электромобилей:

1. Renault 5;

2. Mini Cooper E;

3. MG 4 EV;

4. Citroën ë-C3;

5. Cupra Born;

6. Ford Puma Gen-E;

7. Hyundai Inster;

8. Volkswagen ID 3;

9. BYD Dolphin Surf;

10. Dacia Spring.

