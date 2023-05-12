Специалист рассказал о хитростях с пропуском судов под масло и выборочной проверке россиян.

Москва зарабатывает на простое суден с украинской продукцией в Босфоре. Об этом на брифинге в медиацентре Украина-Одесса рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Он отметил, что блокировка "зернового коридора" - чрезвычайно важная проблема, поскольку отсутствие продажи запланированных объемов украинской агропродукции, в том числе на экспорт, лишает страну поступления валютной выручки, выручку не получают аграрные производители, трейдеры, переработчики.

"С экономической точки зрения очень важно, чтобы зерновые коридоры работали ритмично и даже расширялись", - подчеркнул специалист.

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Он напомнил, что "зерновой коридор" для агрессора - один из инструментов гибридной войны. Блокирование суден в Босфоре привело к тому, что цены на внутреннем рынке последние 2-3 недели имеют тенденцию к снижению. В частности, на шрот, жмых, соевое масло и тому подобное.

По словам Коваля, теряя свои традиционные рынки, Украина их кому-то отдает, например, той же России, которая ведет против нас войну. Так, экспорт российской пшеницы за 2022-2023 годы вырос, а украинской - уменьшился.

Гендиректор напомнил, что более 90 судов находятся в Босфоре в очереди. При этом, большая часть - на "вход в коридор" - чтобы прийти в украинские порты под загрузку.

Коваль добавил, что в последние три недели наблюдается четкая тенденция к падению отгрузки и выходу судов из трех портов Большой Одессы - речь о тысячах тонн продукции.

Он напомнил, что официально РФ не выходила из зернового соглашения, но ставит такие условия, что суда не осматриваются, не отправляются с грузом и не заходят под загрузку. По сравнению с январем наблюдается падение технической возможности втрое: два судна в сутки сейчас - против семи в январе.

Также Коваль рассказал, как еще россияне манипулируют, блокируя "зерновую сделку". По его словам, есть разница, когда в порты заходят сухогрузы (балкеры) и суда под наливные грузы (танкеры), например, под загрузку маслом.

"Они (оккупанты - УНИАН) понимают: если не впустят несколько танкеров 30-тысячных под загрузку подсолнечным маслом, могут остановиться два-три завода по переработке подсолнечника в Украине. А это уже продукция намного дороже, с добавленной стоимостью... Если простои, то начинается падение цены на подсолнечник, масло, люди теряют работу", - объясняет специалист.

Например, переработчик закупил подсолнечник 10 дней спустя в Украине, произвел масло, но теперь месяц-два из-за искусственно созданной очереди не может отправить эту продукцию. Во-первых, у него срывается контракт с получателем. Во-вторых, он ежедневно платит сумасшедшие штрафы за судно, которое стоит в очереди и никак не дойдет на место. Плюс за это время цена на масло изменилась, а рынок занимают другие игроки, та же РФ. То есть, такой фрахт судна убыточен.

"Даже после восстановления "коридора" цена фрахта будет расти. Для сравнения. Ранее из центра Украины перевозка по железной дороге тонны пшеницы в Николаев стоила 20-22 долл. На сегодня, чтобы из Черкасс привезти такой груз в румынскую Констанцу, надо выложить 195 долларов", - рассказал Коваль. Он акцентирует, что все перечисленное напрямую влияет на малый и средний бизнес, финансовую стабильность и состоятельность именно производителя.

Эксперт подчеркивает, что россияне очень тщательно отслеживают рынок, потому что для них это - мощный инструмент ведения войны. Кроме того, их влияние на очередь заключается в том, что они не просто ее тормозят, а еще и определенным образом отбирают суда, которые пропускают на проверку в первую очередь. Обычно, это не те, которые ожидает Украина.

Что такое "зерновая сделка"

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали соглашения с ООН о возобновлении экспорта украинской аграрной продукции Черным морем, которое было прекращено из-за полномасштабного вторжения РФ.

Дважды - 17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года - "зерновая инициатива" была продлена, но все время РФ, создавая искусственные препятствия, пытается сорвать сделку. В частности, в конце апреля обвинила Украину в якобы использовании "коридора" для атаки портов в оккупированном Крыму. Москва фактически остановила экспорт украинской агропродукции, заблокировав инспекции кораблей в Черном море.

5 мая состоялись очередные переговоры по выполнению соглашения, которое ранее зашло в тупик. Сообщалось, что 8 мая инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых более 60, которые идут под нагрузку.

9 мая стало известно, что в совместном координационном центре в рамках "зерновой инициативы" согласовали на трое суток инспекцию 27 судов на выход. Но вопрос инспекций входящего флота еще не был решен.

11 мая в Турции завершились двухдневные переговоры по Черноморской зерновой инициативе. Украинская сторона во время переговоров настаивала на том, что зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и расширена.

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