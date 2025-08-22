Кремлевский диктатор считает, что на Западе действует пропаганда, что именно Россия начала войну.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия делает все для того, чтобы прекратить войну в Украине, пишет Telegram-канал РИА Новости.

"На Западе работает пропаганда, там говорят, что Россия начала войну, забывая, что война началась еще в 2014 году против населения Донбасса. Россия делает все для того, чтобы прекратить войну", - сказал Путин.

Также кремлевский диктатор считает, что Россия не имеет недружественных стран, а есть недружественные элиты в государствах.

Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске была "очень хорошей" и страна-агрессор рассчитывает, что произойдет полномасштабное восстановление отношений с США.

Кроме этого, президент России пообещал, что Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что министерство юстиции России признало "иноагентом" политолога Сергея Маркова, который много лет был неофициальным "голосом Кремля". Обозреватели предполагают, что Маркова наказали за инакомыслие во время недавнего дипломатического скандала с Азербайджаном. В росСМИ пишут, что Маркова годами цитировали СМИ, в том числе иностранные, как "эксперта, близкого к Кремлю". Однако, в последнее время политолог начал публично высказываться вопреки официальной позиции российских властей. В июле, например, он публично заявил, что сомневается в самоубийстве министра транспорта РФ Романа Старовойта и предположил, что власти хотят скрыть его убийство.

Также мы писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, но когда повестка дня саммита будет готова. По словам Лаврова, сейчас ее нет. Лавров намекнул, что именно Украина препятствует прогрессу на пути к мирному соглашению.

