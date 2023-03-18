Турецкий лидер заявил, что переговоры с российской и украинской сторонами завершились успешно.

Соглашение с Россией при посредничестве Турции и ООН по экспорту украинской аграрной продукции Черным морем в условиях полномасштабной войны продлено, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Соглашение по "зерновой инициативе" пролонгировано еще на 120 дней. ... Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию. В частности, с 1 августа и по сегодняшний день 25 миллионов тонн мы отправили на нужды мира", – отметил он в Facebook.

Министр также поблагодарил генсекретаря ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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В то же время Кубраков подчеркнул, что главным вызовом является ускорение инспекционных проверок в Турции. Этот процесс длительное время затягивает российская сторона.

"Это позволит миру получить еще больше украинской агропродукции. Также продолжаем работу над присоединением к зерновой инициативе портов Николаевщины и расширением номенклатуры грузов. Украина была и остается прочно встроенной в мировую экономику и рынки. Возможность экспортировать больше позволит снять инфляционные риски, а как следствие и социальное напряжение во многих странах мира", – добавил министр.

О продлении соглашения также сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В результате наших переговоров с обеими сторонами мы продлили срок действия соглашения, который истекает 19 марта", - объявил турецкий лидер во время публичного мероприятия в субботу, 18 марта, пишет "Анадолу".

"Зерновая сделка" - что стоит знать

В июле 2022 года Россия и Украина при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении экспорта украинской агропродукции по Черному морю, который был остановлен на фоне полномасштабной войны. Вывоз агропродукции, в частности, зерна, происходит из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" , созданы безопасные маршруты.

В ноябре соглашение было продлено на 120 дней, ООН и Турция остались гарантами его реализации.

19 марта срок действия соглашения истекал, оно должно было было аннулировано в случае, если оно не будет продлено. 13 марта страна-агрессор согласилась на продление на 60 дней. Украина выступила против, Турция подчеркнула, что будет работать над тем, чтобы соглашение было продлено на 120 дней.

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