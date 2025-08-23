Путин полагается на сочетание мастерства работы с разведывательными активами, философии дзюдо и концепции психологической войны времён холодной войны.

Анонсированные президентом США Дональдом Трампом мирные переговоры России и Украины фактически провалились. Но Владимир Путин, скорее всего, учел это в своих расчетах, и у него есть план действий. Об этом пишет Ребекка Коффлер, аналитик военной разведки, ранее работавшая в Разведывательном управлении Министерства обороны США, в статье для The Telegraph.

Коффлер считает, что цель Путина — удерживать Трампа в игре, радовать его (или, по крайней мере, не злить) как можно дольше, чтобы отсрочить негативные последствия, такие как вторичные санкции, продолжая при этом изнуряющую военную стратегию, призванную принудить Украину к капитуляции.

"А чтобы управлять Трампом, Путин, посвятивший свою карьеру в КГБ вербовке и управлению шпионскими сетями в Германии, вполне может полагаться на сочетание мастерства работы с разведывательными активами, философии дзюдо и концепции психологической войны времён холодной войны", - пишет она.

Управление активами

Лесть — один из приёмов, к которым прибегают такие агенты, как Путин, чтобы апеллировать к тщеславию своего потенциального агента. Путин никогда не высказывался о Трампе негативно. Вместо этого он склонен восхвалять политическую проницательность и личность Трампа, называя его "умным", "опытным", "талантливым", "умным" и "прагматичным". Также Путину удалось использовать позитивный настрой Трампа, его цель — получить Нобелевскую премию и сочувствие россиянам и украинцам, погибающим на поле боя, отмечает обозреватель.

"Рефлексивный контроль"

Чтобы выиграть время, Путин вполне мог пытаться повлиять на Трампа, используя технику, известную как "рефлексивный контроль" – концепцию, предназначенную для манипулирования восприятием реальности оппонентом.

Как считает Коффман, Трамп может стать отличной мишенью для этой техники из-за своего изначального предубеждения, что нет ничего, что он не мог бы решить, используя своё искусство заключать сделки, и кажущегося предположения, что логика Путина такая же, как у американцев.

"Путин выстраивает свои действия и слова так, чтобы создать впечатление, что он заинтересован в сделке, и чтобы Трамп поверил ему. На самом деле Путин согласился бы на сделку только на его условиях".

Опыт в дзюдо

Дзюдо – японское боевое искусство, которое больше основано на ментальном и физическом манипулировании оппонентом, чем на грубой силе. Путин применяет принципы дзюдо во всех аспектах своей жизни, включая управление государством, отмечает аналитик.

Выведение противника из равновесия - один из основополагающих принципов дзюдо, призванный нарушить его осанку, сместив центр тяжести для проведения бросков и приёмов. Путин, похоже, сумел вывести Трампа из себя, не противореча ему напрямую и чередуя дружеские контакты с бомбардировками Украины.

Все три элемента стратегии Путина основаны на глубоком понимании противника и подготовке, чего, похоже, не хватает команде Трампа. При этом, отмечает Коффман, Путин наверняка уже заранее спланировал свой следующий шаг. Например, он может освободить нескольких украинских детей в ответ на письмо первой леди США Мелании Трамп. Или же он может найти другую тактику затягивания времени. Как отмечает аналитик, Путин стремится измотать Трампа и добиться, чтобы Трамп отказался от переговоров или сдался и согласился на все его требования.