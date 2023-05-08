Экспорт украинской агропродукции по "зерновому коридору" в апреле не составил и 3 млн тонн.

Россия в очередной раз заблокировала регистрацию и проведение инспекций входного флота в рамках "зерновой инициативы", сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами Совместного координационного центра, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход. По состоянию на сегодня, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 – это суда, которые идут под погрузку. Инспекции как входного, так и выходного флота приостановлены", – говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что экспорт украинской агропродукции по "зерновому коридору" в апреле не составил и 3 млн тонн.

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В ведомстве подчеркнули, что Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входного флота, которые должны происходить учитывая действующую "инициативу", и ожидает позицию партнеров, ООН и Турции.

Зерновой коридор-что надо знать

18 марта заключенное при участии ООН и Турции "зерновое соглашение", которое разблокировало экспорт украинской агропродукции по Черному морю в условиях войны, было пролонгировано еще на 120 дней. Но уже через несколько дней Россия начала систематически препятствовать его работе, блокируя инспекции кораблей в Черном море.

25 апреля Россия обвинила Украину в атаке на Севастополь и заявила о том, что может не продлить "зерновое соглашение".

Турция заявила, что в случае, если Украина и Россия не достигнут договоренностей по "зерновому соглашению", "зерновой коридор" может прекратить свое существование.

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