В ведомстве агрессора утверждают, что Украина якобы совершила атаки на пункт базирования Черноморского флота в аннексированном Крыму.

На фоне сложной ситуации с экспортом и транзитом украинского зерна, Россия обвинила Украину в нарушении "зернового соглашения" и предупредила о возможной остановке зернового соглашения.

Такое заявление сделало Министерство обороны страны-агрессора, отметив при этом, что Украина якобы "поставила под угрозу очередное продление "зернового соглашения" после 18 мая этого года".

В ведомстве агрессора утверждают, что 23 марта и 24 апреля Украина якобы совершила атаки на пункт базирования Черноморского флота в аннексированном Крыму, использовав гуманитарные коридоры, привлеченные для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Видео дня

Россия утверждает, что украинские безэкипажные катера были запущены из акватории порта Одессы, определенного для реализации "черноморской инициативы".

Зерновой коридор

Работу "зернового коридора" регулярно нарушает страна-агрессор, блокируя совместные с Турцией проверки украинских кораблей, что западные партнеры Украины называют "пищевым террором".

Страны G7 рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию.

23 апреля 2023 года Россия заявила о том, что готова ответить на новые экспортные ограничения со стороны G7 прекращением работы зернового коридора.

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